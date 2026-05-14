El valderrobrense Sergio Puyo completa el mítico Six Days Trial de Escocia: «Verte con la moto en medio de las montañas es increíble»

El piloto Sergio Puyo ha vuelto a casa con la satisfacción de completar el mítico Six Days Trial de Escocia. Después de seis jornadas de extrema dureza, el valderrobrense ha terminado la competición en una meritoria 115ª posición en su estreno. El resultado tiene mucho valor si se considera el contexto del piloto: solo tuvo tres semanas para preparar su primera participación en la cita deportiva.

Tras volver de una semana por tierras escocesas, el piloto ha dejado clara la dureza de la prueba. «Te lo explican y te dicen que debes ir preparado. Te avisan de que tengas cuidado y gestiones la carrera. Pero cuando llegas allí te das cuenta de lo duro que es. Gratificante, pero duro», ha asegurado el piloto del Matarraña, que también ha puesto en valor el entorno, los paisajes y el formato de la carrera.

«Verte en medio de la nada con la moto y solo ver montañas y montañas. Es una experiencia increíble», ha declarado sobre los paisajes de Fort William. Por otro lado, la ayuda de los mecánicos oficiales de Sherco fue determinante en su experiencia. «Me cuidaron como si fuera un piloto oficial. Me dieron la tranquilidad de que la moto iba a llegar a Escocia y durante la carrera siempre tenía dos mecánicos preparados para mí», ha explicado.

Objetivo cumplido con creces

El principal objetivo que se marcó Puyo era ser «finisher». Es decir, simplemente terminar la carrera. El piloto lo ha conseguido y con muy buena nota. La aventura por Escocia ha terminado con una meritoria 115ª posición de entre 270 pilotos. «Por mi nivel sabía que no podía estar muy atrás. El primer día arranqué muy bien y me coloqué en la 85ª posición; eran zonas más de mi estilo. Luego me caí y el resto de días fueron sectores de piedra y bolos y a mí me faltaba ese entrenamiento previo», ha reconocido.

Se trata de una prueba de fuego para los deportistas, que afrontan zonas muy técnicas, climatología adversa y jornadas interminables sobre la moto. «Te los encuentras en las interzonas de alta montaña. Son trampas, charcos grandes de barro que tienen mucha profundidad y donde la moto puede llegar a hundirse», ha explicado sobre los mencionados «blackwaters», el principal miedo de los participantes.

Con mayor tiempo y una mejor preparación, quién sabe de qué sería capaz Puyo. Sin embargo, por el momento no piensa en repetir el año que viene en esta tradicional prueba del motor. «El objetivo ya está cumplido. Ahora mismo no está en mis planes», ha declarado, por lo que las puertas parecen cerradas por ahora.

Las siguientes fechas

El calendario deportivo del piloto de Valderrobres no termina tras el Six Days Trial de Escocia. Después de volver a casa, quiere centrarse en el Campeonato de España, donde compite en la categoría TR3. El objetivo del valderrobrense es conseguir colarse en algún podio del circuito nacional. La siguiente fecha confirmada llegará el último fin de semana del mes. El 30 de mayo se celebrará una prueba del campeonato español en el Trial de Gironella.