Valderrobres ampliará su Escuela Municipal de Música con cinco nuevas aulas

La Escuela Municipal de Música de Valderrobres será sometida a una ampliación. El Ayuntamiento construirá un nuevo edificio que estará situado de forma contigua al actual e histórico espacio que alberga las diferentes aulas. El edificio cuenta actualmente con cinco clases y un salón de actos y, una vez entre en servicio la nueva ampliación, sumará cinco aulas más por lo que ganará casi el doble de sus dimensiones actuales. Cada uno de estos nuevos espacios contará con algo más de 30 metros cuadrados y su uso estará destinado tanto para clases colectivas como individuales.

El Ayuntamiento adjudicó en junio las obras de ampliación y construcción del edificio anexo y destinará 370.000 euros. «Es un edificio que se nos ha quedado pequeño, faltan aulas y hay problemas de espacio, por lo que creemos que es una ampliación muy necesaria», explicó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres.

El primer edil subrayó que está previsto que las obras comiencen el próximo mes de septiembre. El plazo de ejecución estimado será de entre 6 a 8 meses. Boné confía en que las instalaciones estén operativas antes, no obstante, reconoció que la actual crisis de materiales puede hacer que la ejecución de las obras se acerque más a los 8 meses de trabajos inicialmente previstos. Desde la Escuela de Música no ocultaron su satisfacción por la adjudicación de estas obras y subrayaron que el nuevo espacio permitirá impulsar más actividades. «Estamos muy satisfechos porque podremos llevar a cabo diferentes actividades que hasta el momento no podíamos hacer por falta de espacio. Pensamos que indudablemente va a ser una maravilla», explicó por su parte José Miguel Roig, director de la Escuela de Música.

La ampliación del centro se acometerá por la calle Belchite, aprovechando que el vial en ese punto es considerablemente ancho. Asimismo, las aulas serán todas ellas accesibles. La ampliación mantendrá una única planta calle.

El centro trasciende el ámbito municipal y cuenta con 270 alumnos de varios municipios, principalmente de la comarca del Matarraña. La sede de la Escuela de Música está ubicada en un antiguo almacén de grano que se construyó a principios del siglo XX y fue objeto de remodelación en 2010. En aquel momento se decidió conservar el aspecto original del edificio y no desvirtuar su diseño. Cabe recordar, que el centro cuenta con cuatro aulas Adscritas en las localidades de La Portellada, Beceite, Fuentespalda y Monroyo y está gestionada por la Asociación Musical Banda Comarcal San Antón.