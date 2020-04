La residencia de mayores de Valderrobres necesita de forma urgente personal sanitario, de servicios sociales o con experiencia en este tipo de centros para comenzar a trabajar de forma inmediata. Así lo ha puesto de manifiesto, a través de un dramático llamamiento, el Ayuntamiento de Valderrobres después de que 20 de los 42 trabajadores de la residencia hayan dado positivo por infección de coronavirus en los test-PCR que llevó a cabo el martes el consistorio.

La drástica merma en la plantilla en plena crisis del coronavirus y con 33 ancianos residentes infectados por esta enfermedad ha provocado esta llamada a todo aquel que quiera comenzar a trabajar de inmediato para solventar así esta crisis de personal. Los interesados en trabajar en el centro pueden ponerse en contacto a través del teléfono 978890880. En total, son 66 las personas que han contraído la enfermedad.

El propio alcalde de Valderrobres y enfermero de profesión, Carlos Boné, se ha ofrecido desde un primer momento a reforzar la plantilla, sumándose al personal sanitario del centro de mayores donde podría quedar confinado y no salir hasta que pase la cuarentena para minimizar así cualquier riesgo de contagio con su familia, vecinos y municipio en general. Finalmente la plantilla se ha reorganizado y, aunque por el momento, no ha ingresado como enfermero en la residencia, no descarta hacerlo en los próximos días si continúa faltando personal. «Soy sanitario y a pesar de que debo atender multitud de frentes en estos momentos, he decidido ofrecerme al personal porque creo que esta es ahora mismo la prioridad», manifestó el alcalde Carlos Boné.

El municipio ofrece además alojamiento de forma gratuita a todas las personas que pasen a integrar la plantilla de la residencia en el cercano Hostal Querol, que se ofreció desde un primer momento para facilitar a las trabajadoras de la residencia sus habitaciones y dependencias.