Valentino Rossi entrena en Motorland para su debut en el Campeonato Mundial de Resistencia

El siete veces campeón de MotoGP y actual piloto BMW, Valentino Rossi, está en Alcañiz preparándose para su debut en el Campeonato Mundial de Resistencia -en inglés, World Endurance Championship (WEC)- en la categoría LMGT3. El italiano ha elegido el circuito de Motorland para entrenar dos días -miércoles y jueves- a los mandos de un M4 GT3, uno de los dos coches con los que el fabricante alemán buscará la victoria y que gestionará el equipo WRT. El vehículo lo compartirá con Maxime Martin, piloto belga de fábrica, tanto en el Mundial de Resistencia como en el GT World Challenge Europe (campeonato de velocidad de turismos GT3 disputado en Europa).

El deportista, de 44 años, probará suerte en el Mundial de Resistencia después de dos años completos en la GT World Challenge Europe, primero en un Audi R8 LMS GT3 Evo y luego en el M4 del mismo equipo. Continuará su asociación con Maxime Martin, que comenzó en 2023 en el campeonato de Europa. Los pilotos, con la calificación de plata en la alineación, conducirán junto con el bronce Ahmad Al Harthy.

Según publicó Motorsport.com, Rossi no ha ocultado su deseo de competir en el Mundial de Resistencia y su carrera más importante, las 24 Horas de Le Mans, a lo largo de esta temporada, y ya participó en su prueba soporte, la Road to Le Mans. «Estoy muy emocionado por competir en el WEC. Es el siguiente paso para mí participar en un campeonato del mundo, no solo en Europa, sino volver a correr a nivel mundial», declaró el piloto, de acuerdo con el medio especializado en noticias de deportes de motor.

Selfis en el Hotel Ciudad de Alcañiz

El italiano se ha alojado en el Hotel Ciudad de Alcañiz durante su estancia en la capital bajoaragonesa, misma elección que hizo el bicampeón del mundo de Fórmula 1, Fernando Alonso, el pasado mes de diciembre. Según ha podido saber La COMARCA, el piloto se hospedó la noche del miércoles junto a su equipo -y cenó en el restaurante del establecimiento- y este jueves por la mañana ha hecho el check-out. Los trabajadores han destacado que se ha mostrado «muy amable» y «simpático». Muchos de ellos no han dudado en pedirle una foto de recuerdo. También algunos fans que le han reconocido han querido hacerse un selfi. Pese a ser mundialmente famoso, lo cierto es que ha pasado, en general, desapercibido por la clientela.

No es la primera vez que Rossi visita Alcañiz, ya que el trazado de Motorland lo pisó en numerosas ocasiones mientras competía en MotoGP para correr el Gran Premio de Aragón.