Valjunquera implanta un pionero programa de limpieza a domicilio

El municipio de Vajunquera cuenta con un novedoso programa piloto llamado a quedarse y a facilitar la vida de sus vecinos. Un total de 14 familias disfrutan ya de un servicio de limpieza a domicilio destinado a vecinos de la tercera edad, con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad. Esta nueva prestación comenzó a ofrecerse a principios del mes de enero. La iniciativa ha logrado crear ya un puesto de trabajo. Es un joven de 23 años quien, entre dos y tres días a la semana, acude a los domicilios incluidos en este programa, aún piloto, pero que el Ayuntamiento de Valjunquera quiere consolidar.

Se trata de una prestación que, según explican desde el consistorio, nació con el objetivo de suplir la falta de competencias que tienen los municipios a la hora de poder ofrecer Ayuda a Domicilio, ya que en este caso, estas prestaciones solo se hacen realidad a través de la Ley de Dependencia. La intención es que, una vez se haya consolidado esta iniciativa, sean dos los empleos fijos que genere esta actividad. Además del servicio de limpieza, los vecinos reciben la visita de este joven, por lo que, subraya la alcaldesa Susana Traver, se sienten «acompañados y asistidos».

«Era una apuesta personal y del equipo de gobierno poder desarrollar esta prestación. En una población envejecida como la nuestra existen muchos vecinos que no tienen una dependencia declarada pero sí que necesitan de un servicio como este», explica la alcaldesa. Desde el Consistorio subrayan, asimismo, que con esta prestación se soluciona además la precariedad que, en muchos casos, existe en este sector, ya que son muchas las personas que llevan a cabo labores de limpieza a domicilio como un extra y de forma tácita, lo que supone no cotizar a la Seguridad Social. La alcaldesa destaca que suele ser un sector «muy femenino» y que muchas de las trabajadoras no tienen luego derecho a pensión al no haber cotizado.

Aunque la idea inicial de este proyecto era incluir a personas de más de 65 años, poco después se incluyó a familias que contasen con, al menos, uno de sus integrantes con discapacidad. Estos son los que desde el consistorio son considerados como «sectores prioritarios» a la hora de acceder a esta prestación. No obstante, en el caso de que puedan sobrar horas del trabajador ahora contratado, podrán adherirse otros vecinos residentes que cumplan determinados requisitos.

En cuanto a cómo sufragar los costes de este programa, la intención es que el Consistorio bonifique parte de la cuantía necesaria y el resto sean los propios vecinos quienes asuman el coste de esta prestación. Durante este ejercicio, el Ayuntamiento logró beneficiarse de una subvención de Garantía Juvenil gracias al joven trabajador contratado desde enero. Esto ha supuesto poder comenzar este mismo año y que a las familias tan solo les cueste 5 euros la hora.

No obstante, la primer edil subraya que esta prestación ha llegado para quedarse. «Estamos doblemente satisfechos ya que nuestra intención era comenzar en 2025, pero gracias a esta ayuda hemos podido empezar ya y a un coste muy reducido. Además cubrimos una necesidad social y estamos muy contentos con el trabajador», añade Traver. La alcaldesa, forma parte, asimismo, de una de las familias beneficiadas al contar con una persona que reúne las características. «También personas jóvenes requerimos de este tipo de servicio. A día de hoy, para cualquier familia donde ambas personas trabajan y tienen niños, nos resulta una mejora en nuestra calidad de vida», enfatiza