Varios expertos analizan en Valjunquera la producción de energías renovables a pequeña escala

¿Puede un municipio como Valjunquera y una comarca como el Matarraña ser energéticamente sostenible produciendo su propia energía renovable? Esta fue la clave de la jornada sobre Comunidades Energéticas Locales que albergó Valjunquera. Más de dos centenares de personas asistieron a las 9 charlas que la Asociación de Empresarios del Matarraña y la plataforma Valjunquera por el Paisaje, en colaboración con el Ayuntamiento, programaron durante la mañana y la tarde del sábado. El evento contó con expertos en la materia así como con ponentes de zonas próximas que ya acogen una comunidad de este tipo. Las Comunidades Energéticas Locales están formadas por entidades legales que se involucran en la producción, distribución y uso de energía principalmente con energías renovables a pequeña escala. El objetivo de estas entidades es brindar a la comunidad local beneficios tanto ambientales como económicos y sociales.

La manera de constituir una Comunidad Energética fue uno de los temas centrales. Durante las distintas ponencias se apuntaron distintas fórmulas para constituir de forma legal una entidad de este tipo y se subrayó su idoneidad en un territorio como el Matarraña. La moderadora de la jornada fue la politóloga, investigadora sobre gobernanza para la transición ecológica y colaboradora de numerosos programas a nivel nacional, Cristina Monge. «Hemos puesto de manifiesto que existen alternativas muy viables a la instalación de energías renovables y hemos puesto el foco en que hay que seguir trabajando sobre esas líneas», explicó Monge, quien subrayó que el tema central no fue posicionarse a favor o en contra de las renovables si no cómo deben de implantarse.

Fue precisamente el contexto de «emergencia climática» el que, a juicio de la moderadora, condiciona la situación. Otra de las conclusiones que arrojó la jornada es la necesidad de no hacer la transición «apresuradamente», si no con consenso, contando con los territorios y ordenando las renovables «Creo que en esta jornada hemos constatado que las energías renovables son imprescindibles pero se tienen que hacer siempre de acuerdo con los territorios en los que se instalan y no al revés», añadió Monge tras animar al Matarraña a constituir su propia comunidad.

La jornada contó con presencia institucional. El Director General de Cambio Climático del Gobierno de Aragón, Carlos Gamarra, fue el encargado de inaugurar la jornada. Durante su intervención se hizo referencia a la controversia que existe en el territorio sobre la instalación de varias centrales eólicas de grandes dimensiones. Asimismo, Gamarra apuntó a que el Gobierno de Aragón podría habilitar una oficina técnica para aspectos jurídicos relacionados con las renovables. Tras su intervención, recogió el testigo Carlos Pesqué de la Fundación Ecodes.

Poco después fue el turno de conocer experiencias de comunidades y productores locales. Fue el caso de las localidades de Pinell de Brai y Arnes, en la vecina Terra Alta. La alcaldesa de Pinell, Eva Amposta y Albert Cuadern, promotor de una urbanización eficiente en Arnes fueron los ponentes. De igual modo los asistentes conocieron la experiencia de la Sociedad Cooperativa Luco Energía, en la localidad turolense de Luco de Jiloca y que cuenta con más de 20 socios. El encargado de exponer esta iniciativa fue el ingeniero Carlos Ariñez.

Pese a que finalmente no pudo estar de forma presencial, una de las charlas más esperadas fue la del político Joan Herrera, que ofreció fundamentalmente conocido porque desde 2004 a 2010 fue portavoz en el Congreso de los Diputados de Iniciativa per Catalunya-Verds y coordinador de esta formación años después. Asimismo, fue Director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía y actualmente es director de Energía y Medioambiente de Ayuntamiento de El Prat de Llobregat.

El Centro Social completó su aforo durante buena parte de la jornada.

Herrera subrayó que «España va un paso por detrás» de otros países europeos en materia de implantación de estas comunidades energéticas. De igual modo, se puso de manifiesto que a la lentitud burocrática se añade la demora por parte de algunas distribuidoras en facilitar los trámites. La experiencia del aerogenerador de Pujalt suscitó gran interés entre los asistentes. La pequeña localidad barcelonesa instaló en 2018 el primer aerogenerador comunitario de España y de todo el sur de Europa. Con una potencia de 2,9 megavatios es capaz de cubrir las necesidades de todo el municipio La citada comunidad cuenta con más de 600 socios del territorio que constituyen esta entidad. Sin embargo apuntó a que, en su caso, las trabas administrativas demoraron el proceso 10 años. «Pensamos que es posible una Comunidad de este tipo en el Matarraña aunque hemos visto que burocráticamente es un proceso arduo, tanto de cara a la administración como de cara a las distribuidoras», explicó Esperanza Miravete, portavoz de Valjunquera por el paisaje. Otra de las experiencias que suscitó interés fue la experiencia de la Comunidad Energética Pedraforca, en el municipio de Saldes.

Ignasi Ripoll, del consejo de la junta de la Comunidad, fue el encargado de explicar cómo el municipio es totalmente autosuficiente energéticamente. Ripoll apuntó a que una de las máximas de la Comunidad Pedraforca fue desde el primer momento no alterar sustancialmente el paisaje y conservar el patrimonio de su localidad, por lo que optaron por no ubicar placas solares en lugares visibles como tejados. El Director general y CEO de Fundación Circe, Andrés Llombart fue el encargado de ofrecer la charla de clausura.

«Estamos muy satisfechos porque pensamos que hemos tenido mucha información de cómo se podrían implantar las renovables en el Matarraña. Nunca nos hemos opuesto a su implantación si no por cómo se pretenden implantar», explicó Marta Ferrás, presidenta de la Asociación de Empresarios del Matarraña.