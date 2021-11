Varios propietarios piden modificar el trazado de la ‘Variante Centro’ de Valderrobres

Preocupación y malestar entre varios vecinos y empresarios de la capital del Matarraña por el trazado que seguiría la denominada Variante Centro de la A-231. En torno a una decena de propietarios y vecinos de las viviendas situadas al Suroeste del casco urbano, y varios afectados por la rotonda que se ubicaría en la A-1414, iniciaron la semana pasada una campaña de buzoneo y distribución de unos dípticos en los cuales denuncian lo que, a su juicio, supondría una travesía y no una variante. Añadieron que, de ejecutarse la propuesta, el conjunto urbano de Valderrobres se vería afectado de forma «muy negativa». «Queremos dejar claro que queremos la variante para nuestro pueblo. Pero una variante es para quitar el tráfico del casco urbano, no para hacer una nueva travesía urbana», explicó Luis Gascón, uno de los afectados.

De igual modo, en dicha misiva, subrayaron el, a su juicio, «impacto muy negativo» que tendría la construcción de un viaducto sobre el río Matarraña entre la A-1414 de Fuentespalda y la A-2412 de Beceite . Asimismo, los vecinos afectados subrayaron que en la reunión mantenida el pasado mes de septiembre se les afirmó que el trazado de la variante era ya definitivo. «Sentimos que se nos crea una inseguridad jurídica porque nos da la sensación de que la decisión ya está tomada y estamos hablando de nuestras casas», explicó José antonio Solé, otro de los afectados.

Por su parte desde el Departamento Provincial de Vertebración del Territorio se mostraron sorprendidos. Aseguraron que están estudiando todas las propuestas e incidencias que la denominada variante centro podría causar a los propietarios de la zona e incluso aseguraron que sobre la mesa está una nueva modificación del trazado. Por todo ello no ocultaron su malestar por el procedimiento utilizado por los afectados «Estamos abiertos a recoger todo tipo de aportaciones y de inquietudes que pueda tener cualquier propietario afectado. Así lo dijimos en la reunión que mantuvimos en Valderrobres, donde facilitamos varias vías», explicó Ignacio Belanche , Director Provincial de Vertebración del Territorio.

Belanche afirmó que ninguna de las propuestas que pudieron escuchar en dicha reunión «quedará en saco roto». «Estamos muy sorprendidos porque la realidad es que no hemos recibido formalmente ninguna aportación, solo la de una empresa y ahora de repente nos encontramos un documento anónimo. Repetimos que estamos abiertos a propuestas», añadió. En la misma línea se manifestaron desde el Ayuntamiento de Valderrobres. El primer edil, Carlos Boné, subrayó que todavía no existe ninguna decisión en firme y que se continúan examinando y analizando todas las sugerencias e incidencias de los propietarios y empresarios afectados. De igual modo, no ocultó su sorpressa por los dípticos distrubuidos en los últimos días por la localidad.

Respecto al tramo entre la carretera de Fuentespalda y la de Beceite y que en parte discurriría por un viaducto, ambas administraciones afirmaron sin embargo que el trazado escogido «minimiza» las afecciones y que alejarlo más del núcleo de Valderrobres aumentaría considerablemente el impacto paisajístico y la complejidad de la obra. Tanto DGA como Ayuntamiento apuntaron a que si el trazado se llevase más allá del polígono industrial serían necesarios 2 puentes y no 1 al tener que salvar, de igual modo, el río Pena antes de su confluencia con el Matarraña.