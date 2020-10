Los vecinos de Oliete recogen firmas para que no se reduzca el servicio de la única oficina bancaria

Los vecinos de Oliete están recogiendo firmas después de que la única oficina bancaria de la localidad haya decidido reducir su atención al público. Actualmente, la sucursal permanece abierta los lunes, miércoles y viernes en horario de 8.15 a 14.00 y los jueves por la tarde en durante el invierno. No obstante, a partir del 26 de octubre, la oficina ha notificado a los clientes un recorte en la atención y sólo se abrirá los martes y los viernes de 8.15 a 14.00.

El Ayuntamiento y varias asociaciones, entre ellas Apadrina un Olivo, han concertado una reunión este miércoles con el director territorial de la entidad bancaria para manifestarle «nuestro descontento por la reducción de la atención una vez más», puesto que no es la primera vez que este banco opta por recortar el servicio.

«Ibercaja argumenta que es debido a la reestructuración del sector bancario. El hecho es que ahora con un empleado van a cubrir por lo menos 4 oficinas, (Blesa, Alacón, Muniesa y Oliete) cuando hasta ahora con un empleado cubrían Oliete y Alacón«, explican desde Apadrina un Olivo.

Subrayan además que el cajero automático de la oficina es muy antiguo y se estropea «cada dos por tres», por lo que tampoco garantiza el servicio. «Con sólo dos mañanas la atención no es fluida, se generan muchas colas y el nivel de servicio de atención se convierte en pésimo. Además no hay datos de bajada poblacional o de pérdida de negocio que acredite dicha minoración de servicio. No queremos atención de tercera en nuestros pueblos», denuncian.

Lamentan que la opción de este banco sea «abandonar los pueblos» y los vecinos amenazan con cerrar sus cuentas. «No podemos precipitarnos a la exclusión financiera del medio rural y quedarnos impasibles», inciden, al mismo tiempo que no descartan emprender acciones reivindicativas.

Los olietanos ya han puesto en conocimiento de esta situación a la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y al Comisionado para la Despoblación, Javier Allué, entre otros.