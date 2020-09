Una veintena de críticos del PAR, entre ellos Biel, se constituyen en gestora del partido en Teruel

La revuelta interna del PAR para intentar desbancar al líder, Arturo Aliaga, y refundar el partido en el congreso de 2021 se escenificó este lunes en Teruel con la constitución de una gestora provincial, impulsada por una veintena de cargos públicos y exdirigentes, entre ellos el expresidente del partido y exvicepresidente de la DGA José Ángel Biel.

Este grupo de críticos se reunió el pasado 15 de septiembre en Montalbán y decidió autoproclamarse ante la ausencia de un órgano de gobierno del partido en Teruel, dado que los integrantes del comité intercomarcal dimitieron en bloque hace casi un año ante sus diferencias con la dirección del partido.

Su iniciativa no cuenta con el reconocimiento oficial del partido, que recordó este lunes que la gestora carece de validez jurídica porque ni siquiera esta figura está recogida en los estatutos. «Pueden reunirse si quieren, pero no tiene carácter de órgano colegiado del PAR», indicaron varias fuentes de la ejecutiva.

Dirigentes afines a Arturo Aliaga consideraron la iniciativa como una «falta de respeto» y aseguraron que ha generado críticas entre los ediles y militantes. El portavoz en las Cortes y presidente intercomarcal en Huesca, Jesús Guerrero, señaló que el histórico presidente Hipólito Gómez de las Roces acudió este lunes de nuevo al grupo parlamentario y avala la gestión de Aliaga.

La autoproclamada gestora en Teruel viene avalada por un manifiesto al que se adhirieron «21 exparlamentarios nacionales y autonómicos, diputados provinciales, presidentes y consejeros comarcales, alcaldes y concejales y miembros de diferentes administraciones».

El más destacado es José Ángel Biel, que designó precisamente como sucesor a Arturo Aliaga hace cinco años, pero también hay otras destacadas figuras, como el delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, Benito Ros, o la actual portavoz en la Diputación Provincial y exparlamentaria autonómica, Berta Zapater y el dimitido presidente intercomarcal y diputado provincial por la capital, Julio Esteban. Ejerció de anfitrión el alcalde de Montalbán, Carlos Sánchez, que junto a los dos mencionados diputados provinciales lograron la mayor subida de votos en Teruel la última cita electoral. Entre los firmantes del manifiesto se encuentra igualmente la presidenta de la comarca del Jiloca, Yolanda Domingo, y la previsión es que el colectivo se amplíe y se designen portavoces sectoriales con el fin de «revitalizar la idea centrista y aragonesista de un partido como el PAR». Esta maniobra ni se llegó a debatir en la permanente convocada por el presidente, que se centró únicamente en abordar el orden del día: la declaración del partido a favor del Rey y el posicionamiento de cara al debate sobre el estado de la Comunidad.

Aliaga lamenta que se quiera «desestabilizar» la gestión en las instituciones

El presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, se enfrenta a una auténtica revuelta interna, auspiciada por un amplio número de cargos orgánicos y públicos que pretende refundar el partido en el congreso convocado para mediados del próximo año. La preocupación es máxima por el devenir de la formación, que no reúne a sus órganos de gobierno desde hace meses y que, a juicio de ellos, ha pasado a la «irrelevancia» en la escena política pese a su papel clave para conformar el cuatripartito. «No se trata de una lucha orgánica ni de una revolución para quitar a Arturo. Estamos preocupados por la supervivencia del partido y tiene que asumir que debe hacerse a un lado», señalaron varios miembros de la ejecutiva.

Aliaga aseguró este domingo que no le molesta que se unan para hacer una candidatura alternativa, una cuestión que considera hasta «lógica», sino que, a su juicio, se pretenda «desestabilizar al partido» en su gestión en las instituciones y, especialmente, en el cuatripartito, cuando se ha encargado de «centrar y moderar» sus políticas.

Sin diferenciar corrientes ni distintas sensibilidades, dirigentes de las tres provincias tienen muy claro que una nueva generación debe hacerse cargo de las riendas del PAR y, a poder ser, bajo el liderazgo de una mujer para reinventar un partido de centro aragonesista que, a su juicio, «tiene su espacio y es más necesario que nunca».

Los implicados se resisten a adelantar candidatas para no quemarlas cuando aún faltan nueve meses para la cita congresual aprobada en la última ejecutiva, en enero, pero en boca de todos está la calandina María Herrero. Por elección personal, la exdiputada autonómica se retiró al acabar la pasada legislatura y muchos ven en ella un referente en un equipo de consenso que le arrope en el aspecto orgánico. «De todos modos, es muy pronto para hablar de nombres y contaremos con la persona adecuada», añadieron cuatro dirigentes de Huesca y Teruel.

El argumento compartido es que el PAR está «desaparecido, no existe» en el debate político y esto es aún más preocupante en un momento de máxima fragmentación. «No hay una hoja de ruta ni las mínimas directrices, vamos como un pollo sin cabeza», explicaron dos altos cargos antes de poner como ejemplo reciente el debate sobre los remanentes municipales. «Cada uno hizo lo que quiso porque no había posición fijada por el partido. Y se votaron cosas distintas», añadieron representantes de las tres provincias que, como el resto de los consultados, no quiso dar su nombre por temor a las «represalias».

No discuten que sea un buen gestor y un referente, pero sí que haya acertado en el liderazgo del partido desde que asumió la presidencia a mediados de 2015.

Una de las críticas se centran en la inexistencia de vida en el partido. La ejecutiva se debería reunir cada tres meses, pero no lo hace desde enero; la dirección de Teruel ni existe desde que hace un año dimitiera en bloque y la de Huesca, al frente de la que está el portavoz de las Cortes, Jesús Guerrero, tampoco se convoca desde marzo de 2019 pese a la petición expresa de varios miembros. «La de Zaragoza es la única que se mantiene viva», apuntaron otros miembros de la ejecutiva antes de apostillar que el último Consejo Territorial, máximo órgano entre congresos, se remonta a principios de 2019 cuando debe celebrarse cada medio año.

A este respecto, Aliaga manifestó que ha convocado tres permanentes en la pandemia y que en la de la semana pasada planteó hasta nueve debate políticos en las que apenas hubo participación. «Hablé durante más de una hora de política y he convocado para mañana -por hoy- otra permanente para fijar posición en defensa de la Corona y recabar aportaciones de cara al debate sobre el estado de Aragón», dijo antes de recriminar que los que «pían» no le dicen en el partido que quieren hablar de política.

Los movimientos

Los primeros en tomar la delantera fueron los cuadros del partido en Teruel, que apostaron por Julio Esteban como presidente intercomarcal frente a la lista oficialista. La cosa no quedó ahí y hubo un nuevo choque en la primavera de 2019 con las listas electorales, dado que la ejecutiva impuso a personas distintas de las propuestas por el territorio. Y se remató con el baile de nombres para la Diputación Provincial, en la que se repitió la misma situación, pero en esta ocasión el pulso no lo ganó la dirección: Antonio Pérez obtuvo los avales en el Bajo Aragón y Juan Ciércoles, el elegido por Aliaga, no obtuvo el mínimo necesario.

Las diferencias se volvieron irreconciliables y acabó el pasado otoño en una crisis en toda regla con la renuncia en bloque de la ejecutiva turolense, sin que hasta ahora se haya tomado ninguna medida al respecto.

Ante la situación del partido, se optó por demorar el congreso, saltándose los estatutos que fijan su celebración cada cuatro años. «Se tendría que haber celebrado en junio de 2019, pero con las elecciones cabía demorarlo seis meses y no se pasaba por un buen momento», indicaron otros miembros de la ejecutiva, quienes reconocen que la situación se ha agravado. La pandemia tampoco ha ayudado, puesto que ya se han tenido que suspender dos de las cuatro convenciones previstas como preparación del cónclave.

En plena polémica por la forzada dimisión por incompatibilidades de uno de los hombres de Aliaga, el aún gerente de Turismo de Aragón y ya expresidente local de Zaragoza, Óscar Cámara, los fieles a Aliaga sostienen que los que no lo son están haciendo «más ruido de la cuenta» y pueden convertirse «en reyes de la nada» porque, afirman, él es el referente del partido. Y se preguntan cuántas listas electorales serían capaces de hacer algunos destacados críticos.

En esta línea, Aliaga les instó a preguntarse con qué apoyos cuentan y que posición de fuerza real tienen el partido porque él recaba el apoyo de alcaldes y concejales cuando recorre el territorio. «Tengo la conciencia muy tranquila y mi prioridad es trabajar por Aragón, que atraviesa la situación más complicada de la democracia», apostilló.