Viajar de Alcañiz a Zaragoza con un salvoconducto en la mano

El viernes es el día por excelencia de los viajes de los estudiantes que regresan al Bajo Aragón desde Zaragoza o de las personas que se trasladan a su localidad de origen desde su lugar de trabajo. De Alcañiz a Zaragoza o viceversa. La capital aragonesa está en confinamiento perimetral al igual que Teruel y Huesca por lo que ahora los trayectos se realizan con un salvoconducto que permite viajar por motivos médicos, laborales, de estudios u otros supuestos de gravedad.

El trasiego se notaba este viernes en la estación de autobuses aunque el confinamiento perimetral de Zaragoza ha supuesto un descenso importante en los viajes y, además, los autocares solo puedan ocupar la mitad de sus plazas. Así lo confirma Francisco Javier Molinos, conductor de Hife que realiza la ruta Zaragoza-Alcañiz-Zaragoza. «Normalmente la gente que viaja ya viene con un documento, en mi caso aún no me han realizado ningún control», especifica.

Desde Zaragoza y con el documento de la matrícula en la mochila viajaba el joven Adrián Cariñanos por indicación de la Universidad de Zaragoza. «Nos han dicho que lleváramos el documento, a mí no me han parado pero en mi facultad ha habido algún caso y con la matrícula no pasa nada», explicaba.

El viaje a la inversa realizaba María Fernandez, trabajadora del Hospital Comarcal. La dirección del centro le ha facilitado, al igual que a otros compañeros, un documento para que los fines de semana se pueda desplazar a su casa en Zaragoza.