El vicepresidente Aliaga destaca el turismo y la agroindustria como pilares del Matarraña

«El turismo y la industria agroalimentaria son los pilares de un territorio como el Matarraña». Así lo ha puesto de manifiesto el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, durante durante la visita que el vicepresidente ha llevado a cabo en Valderrobres para conocer el Plan de Sostenibilidad Turística que se implantará en el Matarraña.

El consejero de Industria consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial ha viajado precisamente a Valderrobres para reunirse con representantes de Grupo Arcoiris, respaldando así el trabajo llevado a cabo por el grupo de empresas. Después, ha conocido de primera mano los detalles del Plan de Sostenibilidad Turística que se desarrollará en la comarca del Matarraña gracias a 1,7 millones de euros financiado por la Secretaria de Turismo con fondos Next Generation y a la que se añadirán 200.000 euros del FITE y que se suman a los 90.000 aprobados recientemente.

El consejero Aliaga junto al resto de autoridades en la Ciudad de la Carne de Arcoiris. J.L.

«Tenemos que preservar la identidad de esta comarca y la no masificación. Cada año, 100.000 visitantes recorren sus pueblos y localidades y se contabilizan 180.000 pernoctaciones, y así hay que mantenerlo. En la peor época de la pandemia, ha sido un ejemplo de sostenibilidad», ha añadido Aliaga. En la misma línea se ha manifestado el presidente de la comarca del Matarraña, Rafael Martí. «Somos los habitantes de aquí los que hemos preservado el territorio y si por algo nos caracterizamos es por el poco impacto que la actividad humana ha tenido sobre el medio», ha afirmado. Aliaga ha estado acompañado, entre otros, por el vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo, por el delegado territorial, Benito Ros y por los alcaldes matarrañenses del Partido Aragonés.

«Si un territorio no admite socialmente un proyecto, no se hará»

Respecto a la controversia por los proyectos de parques eólicos de dos empresas, Aliaga ha afirmado que, además de los filtros administrativos, la opinión del territorio será «decisiva» para instalar o no un parque eólico. «Además de las autorizaciones formales, si un territorio no admite socialmente un proyecto, no se hará. Y hablo con por experiencia y con conocimiento de causa». Aliaga ha estado acompañado por los alcaldes del PAR del Matarraña, así como por el Delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, Benito Ros.