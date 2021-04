Víctor Gracia: «No me dijeron dónde iba cuando guié el operativo. Me ofrecí por ser una zona difícil»

La Guardia Civil no informó al vecino de Andorra de que estaba guiando solo en su coche a un operativo que acudía a un aviso por disparos tan solo nueve días después de que una persona hubiera disparado a matar con un arma corta y sin mediar palabra a dos albalatinos. Esta es una de las principales cuestiones que salieron a relucir este lunes del testimonio que aportó Víctor Gracia, el civil que colaboró en el operativo de la Benemérita para detener al criminal tras la llamada de auxilio del padre de Iranzo.

El andorrano explicó que el día 14 al mediodía cuando acudió a su mas -al que iba en días alternos-observó que la puerta del masico de enfrente, el de Séneca, estaba abierta de par en par, por lo que enseguida llamó a la Guardia Civil. Tal y como reconoció a preguntas de los abogados, existía «inquietud en la zona» y «ya se hablaba de que a ver si nos encontramos los mases abiertos».

«Me dijo que terminara y me fuera, que iban a hacer un operativo», explicó el vecino, quien llamó al dueño del mas de arriba, Pedro Amador; para avisarle de lo que acababa de pasar pero no a los Iranzo porque pensó «que serían los primeros en conocer estas cosas». Horas después, cuando el padre de Iranzo llamó a emergencias para alertar de que había escuchado dos disparos, Gracia recibió la llamada de un agente al que conocía para que le explicara cómo llegar al Saso.

«Cómo es difícil me ofrecí voluntario. No me dijeron dónde iba pero ya imaginas que es algo especial», apuntó. El vecino de Andorra quedó con los dos coches del operativo en la última rotonda de Andorra (la de los karts). «En el kilómetro 18.600 a la altura del mas del Pinche paramos porque la idea es que yo les dijera por dónde debían ir y me fuera. Como era de noche me volví a ofrecer para continuar y así lo hice con la condición de que al llevarlos me volviera. A la altura del mas del Zumino los Roca se separaron y yo me quedé a unos 100 o 200 metros del mas de Iranzo y me volví. Cuando salí a la carretera no había estado más de siete u ocho minutos», precisó Gracia.