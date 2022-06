Victor Juan: «Escribo con las palabras que mi madre me enseñó a nombrar el mundo en las calles de Caspe»

¿De qué trata Librería Jover?

La portada guarda muchos secretos…

Está ambientada en Zaragoza… ¿Una de las ciudades más importantes en su vida?

Sí. Yo siempre digo que tengo tres ciudades en mi vida: Caspe, Zaragoza y Huesca. Caspe es donde fui niño y cada vez que vengo busco en las calles aquel niño que fui. Hay que explicar que yo entiendo el mundo alrededor de la palabra. Por ello no es casualidad que la novela esté ambientada en una librería, donde hay muchos libros con palabras y donde la gente puede hablar. Y es que a mí me hace muy feliz el poder hablar con la gente. La palabra es lo que realmente nos hace humanos. Durante siglos y siglos nos hemos reunido alrededor de la palabra para combatir el miedo y la incertidumbre o para compartir la alegría. Todo esto es lo que estas personas hacen en el libro, y lo hacen en un escenario que es propicio. Muchas veces vamos a las librerías no solo a comprar sino para como dicen las personas mayores: a ‘estame’. En esa manera de estar en los sitios está también las palabras. Y las palabras con las que mi madre me enseñó a nombrar el mundo en estas calles de Caspe y con las que mi abuelo me contaba historias cuando íbamos a pescar en el Mar de Aragón son las mismas que me han traído aquí. Son las que hacen que yo escriba, con las que doy clase, con las que me entiendo, con las que me enamoro o con las que hablo a mis hijos. He sido un tipo muy afortunado.