Víctor Vallespín: «Hemos estado al mismo nivel pero ellos han aprovechado mejor nuestros errores»

No ha podido ser. El Fútbol Sala Caspe tenía como gran objetivo del partido de este sábado en su casa contra el líder de Tercera División, el Colo Colo, hacerse con la victoria y posicionarse en primer lugar de la clasificación. A pesar de una primera parte en la que destacaron los caspolinos, los zaragozanos supieron imponerse y el resultado fue de 3-4, a favor de los visitantes.

«Hemos hecho una muy buena primera parte, ellos han mejorado en la segunda, hemos tenido muchas oportunidades que no hemos sabido aprovechar», comentó el entrenador del FS Caspe, Víctor Vallespín. «Este resultado, que consideramos algo injusto por la calidad de juego de nuestro equipo, no nos hace perder el objetivo que no es otro que estar en la posición más alta de la tabla».

Vallespín explica que «todavía es pronto» y que aún se puede conseguir la primera posición en la clasificación «porque el Caspe puede hacerlo, estamos en el camino adecuado». Queda una única jornada (la novena) para terminar la primera vuelta. Entonces el Caspe se enfrentará como visitante al Quinto, otro de sus rivales directos.

Este encuentro y la victoria del Quinto contra el Zafán provoca cambios en la clasificación general: el Colo continúa líder con 21 puntos, le sigue el Quinto con 17 y baja a la tercera posición el Caspe, con 16. Empatado a los mismos puntos se encuentra Corazonistas, que se coloca cuarto.

Cambios en la octava jornada

En el resto de partidos de la octava jornada en Tercera División los resultados han sido los siguientes: Zafan-Quinto 1-5, Mancomunidad Altiplano-Intersala Alcañiz 6-4, Intersala Zaragoza-Corazonistas 1-2, y Wikys Gelsa-Alcorisa 3-2.