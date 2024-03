Víctor Vidal: «Somos un territorio de emprendedores pero tenemos un problema si no ofrecemos y consumimos nuestro propio producto»

¿Qué retos tienes por delante y cómo asumes el cargo?

Tenemos muchos. La verdad que el cargo lo asumo de repente y hasta las próximas elecciones que tendrán lugar el año que viene. Tengo ganas de hacer cosas nuevas, soy el primer presidente de esta asociación que no es del sector hostelero y además el primer agricultor que la encabeza. Vengo de un mundo diferente y cada uno deja su impronta. El principal reto es continuar haciendo más visible la Asociación de cara a todo el empresariado de la comarca. También intentaré que crezca la representación del sector agrario y ganadero, que están muy poco representados y por ello queremos también impulsar iniciativas de cara a este sector, y lógicamente, de cara a todos los sectores que conforman la asociación. Han sido unos años muy difíciles y por circunstancias laborales y personales Marta Ferrás dió un paso atrás y se me propuso ser yo el presiente. Ella ha trabajado mucho, nos ha tratado con mimo y delicadeza pero también ha sido dura con quien ha tratado mal al Matarraña y eso hay que agradecérselo.

¿Cuántos socios sois y en qué sectores hay que trabajar?

Contar con 193 socios en una comarca de 8.500 habitantes dice a las claras cómo es el Matarraña empresarialmente y de nuestro talante. Es una cifra muy alta por cada 1.000 habitantes y eso habla muy bien de nuestro territorio, de nuestra capacidad de emprender, de ser empleadores y de muchas cosas que empiezan por la letra e. Es una comarca que se sale de lo normal en este caso. Somos tierra, quizá no tanto de empresas, si no de empresarios: pequeños autónomos, muchos de ellos con algún trabajador. Pero aún así, quedan empresarios y autónomos que no están con nosotros y quiero que nos vean útiles, que nos transmitan sus inquietudes y que podamos impulsar iniciativas que les ayuden. Abrimos las puertas a todo aquel que pretenda llevar a cabo una acción que pueda ser beneficiosa para la comarca y para su empresa. Queremos ser ese altavoz y esa oficina que ayude. Estamos hablando de mucho empresario que aunque tenga iniciativa, carece de tiempo y no tiene muchas veces quien le asesore. También otros sectores como la construcción. Tenemos muchos asociados de este sector y queremos llevar a cabo iniciativas y cursos. También tenemos muchos socios del sector servicios, comercios, gestorías. Ahí tenemos otro reto que cada sector nos transmita cómo podemos ayudarle.

¿Qué demandas planteáis a las instituciones?

Soy muy reivindicativo en ese campo y no me asusta reunirme con quien sea. En el medio rural se vive muy bien cuando se está de vacaciones y por eso se nos llena de turistas. Pero cuando vives aquí somos siempre «el que tiene que…» llamar, emplear, solucionar. Hablamos mucho de esa Agenda 20 30, es un tema muy complejo, pero seguramente alguna de las soluciones que allí se plantean las tenemos sin salir de nuestra propia casa. Ante los retos que nos vienen encima es muy importante que estemos unidos como empresariado. Tenemos además paisaje, y también por Agenda PAC lo estamos perdiendo, por lo que tendremos que llevar a cabo nosotros otras iniciativas.

¿El aumento de servicios y la diversificación agraria es otro de los retos?

Tenemos que conseguir que el Matarraña sea un lugar apetecible para quedarse a vivir. Para que nos visiten también, pero sobre todo para poder vivir y desarrollar un proyecto laboral aquí. Tenemos también que afrontar diferentes amenazas que tenemos, tal y como hizo la anterior presidenta, que defendió el paisaje ante unos ataques inaceptables que se están llevando en nombre de las llamadas energías limpias y en esa parte vamos a ser continuistas.

En ese sentido ¿Cuál es la posición de la Asociación?

Muy clara. Estamos a favor de las renovables para generar energía de autoconsumo. Punto. Lo demás no nos interesa. Y ahí vamos a ser estrictamente continuistas con la labor llevada a cabo por Marta. Los que mejor hemos conservado, mantenido y mimado nuestro paisaje y nuestras tierras somos los que vivimos aquí. Autoconsumo sí, pero no queremos esos parques eólicos y solares que vienen a buscar su máximo rendimiento económico, dejarnos el paisaje como a ellos les de la gana y no como nosotros queremos. Yo no quiero que quien herede mis tierras reciba un campo lleno de chatarra. Quiero dejarles olivos, almendros, viñas, huerta y masa forestal.

¿Cómo puede potenciarse al productor agrícola y ganadero del Matarraña?

Tenemos el aceite de oliva y el vino, que son productos de una larguísima e histórica trayectoria. Pero tenemos la carne. Somos productores de todo tipo de carne, tenemos aquí el matadero de cerdos, cordero y conejo. Los de pollo y ternera a solo 50 kilómetros, en Tortosa y Morella, respectivamente, pero que también es carne nuestra y es kilómetro cero. Creo que hay que promocionar mucho más que somos productores cárnicos, y que además de primera calidad, como lo son así sus productos derivados. Tenemos también nuestras verduras, pero que en muchos casos no nos compran y nos tenemos que ir fuera. Siempre pongo el ejemplo de un empresario de Tortosa, que cultiva en la huerta de Beceite que pasó de estar muy abandonada a estar ahora cultivada, pero que vende en el Baix Ebre porque aquí apenas coloca producto.

¿Existe también una responsabilidad del consumidor y del hostelero que en algunos casos no ofrece aceite o vino de aquí?

Eso es algo escandaloso y que denota proyectos de negocio basados en máxima rentabilidad. Si tenemos aquí productores y productos no puede ser que te saquen una aceitera con aceite andaluz y que en un bar o restaurante no tengas la posibilidad de tomar un vino de aquí. Eso en otros territorios y zonas productoras de La Rioja, Navarra, Cataluña o Andalucía sería impensable, pero aquí sucede. Si nosotros mismos no consumimos nuestro propio producto no podemos crecer. Nos limita mucho. Tenemos también que conseguir que cuando un Ayuntamiento o institución de aquí celebra un acto y en el programa hay un evento gastronómico, del tipo que sea, no solo tienen estar en la mesa los productos del Matarraña. Si no que todos los productos que se vendan aquí, deben de estar comprados también aquí. No nos sirve que la compra se haga en otros lugares.

¿Y no puede haber también desconocimiento por parte del empresario del producto local?