Los vigilantes de incendios de Aragón piden a Sarga y DGA que les informen sobre su situación laboral

El colectivo de Vigilantes de Incendios de Aragón pide que se informe a los trabajadores sobre cual es su situación laboral. Así lo han puesto de manifiesto en un comunicado mendiante el que denuncian la falta de información y la situación en la que se han quedado los trabajadores que no han sido contratados para ocupar las torres de vigilancia de incendios. Dichas torres no cumplen la ley de prevención de riesgos laborales por lo que permanecen aún cerradas, 2 meses después de que hubiese tenido que comenzar su labor de vigilancia. Por todo ello pidieron que se tomen las medidas oportunas para que ningún trabajador pierda su trabajo y que no se llegue a la temporada de alto riesgo de incendios sin vigilancia en los montes y pueblos de Aragón.

En el caso del Bajo Aragón Histórico son las torres de la Picosa en Valderrobres, Las Ventas en Valdealgorfa y Peña del Gato las afectadas. Durante todas estas semanas los trabajadores, fijos discontinuos, no han sido contratados y no tienen información por parte de la empresa. «Hemos intentando ponernos en contacto con Sarga pero es imposible. En mi caso no nos han facilitado un teléfono para hablar con recursos humanos y tampoco me han contestado a un mail que envié», explicó Guillermo Cortés, vigilante de la torre de Las Ventas. Desde dicha agrupación pidieron que se les avise directamente y con celeridad de cualquier cambio que pueda afectarles, en un ejercicio de transparencia que debería ser básico para una empresa pública. Añadieron, que quieren hacer llegar al resto de trabajadores y a la sociedad aragonesa la situación en la que se encuentran.

Recordaron que en muchos caso no han sido llamados a los puestos de trabajo en las fechas en las que estaba previsto, retrasándose su incorporación al operativo sin ninguna explicación ni aviso previo. En la línea de la empresa, algunos puestos de vigilancia que en los que normalmente comienza la vigilancia antes de Mayo no se les llamó. Añadieron que «por si esto fuera poco», en fecha de 28 de abril se enteraron por sindicatos, compañeros y medios de comunicación y nunca directamente a través de la empresa de que se ha presentado ante la empresa un Informe de Riesgos laborales que determina que de los 80 existentes en todo Aragón, hay 27 Puestos Fijos de Vigilancia con “deficiencias importantes” para la salud de las personas que trabajan en ellos. Todo ello días después de que el comité de empresa de Sarga en Teruel denunciase esta situación.

En dicho informe también se indica textualmente a la empresa que “mientras no se subsanen las deficiencias detectadas no debería acceder ningún trabajador” a los 18 puestos con acceso vertical. Ante esto, los trabajadores responsabilizaron de manera nítida y contundente a la empresa SARGA, que ya acumulaba sendos requerimientos de garantizar el cumplimiento de las normativas de seguridad para su plantilla desde el año 2018 y al Gobierno de Aragón, propietario de todos los Puestos Fijos de Vigilancia, que cejando en su mantenimiento está poniendo en peligro el trabajo de 54 personas.