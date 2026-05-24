Vinaceite se recompone casi un año después de la riada, pero sigue sin puente, cuyas obras se han adjudicado: «Si no empiezan ya, se pasará 2026»

El corte en la carretera TE-V-1703 sobre el río Aguasvivas es de los pocos recuerdos que quedan a la vista en Vinaceite de la gran riada de la madrugada del 14 de junio de 2025. Y va camino de convertirse en el único debido al avance positivo de la recomposición del resto de infraestructuras que sufrieron daños. A tres semanas de cumplirse un año de la crecida súbita del cauce que arrasó con todo lo que encontró a su paso, el aspecto de la localidad y el entorno poco se parece al que dejó la riada.

Uno de los problemas más graves fue la destrucción de uno de los dos pozos de los que se abastece Vinaceite, además de Almochuel y Azaila. El consumo no faltó ni a casas ni granjas con la ayuda de los Bomberos de la Diputación de Teruel y, de forma puntual, de dotaciones de la Diputación de Zaragoza, que fueron surtiendo de agua a diario mientras se arreglaban los pozos y las canalizaciones.

Toda la infraestructura está renovada y funcionando, mientras se siguen realizando analíticas periódicas de las captaciones de los pozos. Los caminos y accesos a parcelas junto al cauce también se han restituido e, incluso el ganadero que vio arrasada buena parte de su explotación de terneros ha reactivado su negocio tras una reconstrucción del lugar con la ayuda de mucha gente voluntaria. Sin embargo, el pueblo sigue sin su principal acceso por carretera a sus zonas de cultivo y a Belchite.

Obras del puente adjudicadas

"Tenemos la cosecha encima y el tránsito se va a incrementar muchísimo y a todas horas", advierte. A media mañana de un martes de mayo, en menos de cinco minutos cruzan dos coches, una pick-up, dos furgonetas de reparto y un tractor. Y la cuenta sigue. Pasan sobre al badén provisional que construyó la Diputación de Teruel como opción mientras se ejecutan las obras en el puente que quedó destrozado en buena parte con la fuerza de la gran riada. El agua provocó la caída del estribo izquierdo en un tramo de unos ocho metros y daños en el derecho incompatibles con su uso, por lo que se procedió al corte total de la vía.

"No se le puede llamar vado inundable al paso provisional porque no soporta una bajada de agua fuerte. Ya hubo que reconstruir el primero después de que se lo llevara una crecida en marzo, algo que ya avisamos de que sucedería cuando lo construyeron y eso que solo fue media riada, pero ya estuvimos una semana sin acceso ninguno hasta que lo volvieron a hacer", añade el primer edil. No disponer de este acceso supone dar un rodeo de 30 kilómetros, "para algunos ganaderos dos veces diarias".

Las obras del puente salieron a licitación por 692.636,96 euros, se presentaron tres candidatas y se han adjudicado por 661.468,29 euros a Estructuras técnicas y servicios de rehabilitación S.L., una empresa con sede en Madrid, por ser la que mayor puntuación obtuvo. La fecha del acuerdo es del 7 de mayo tras el cual se abrió un periodo de 15 días para formalizar el contrato. Las obras estarían próximas a comenzar.

Conversión del parque infantil en zona de recreo junto al río

De forma paralela, se han ido realizando el resto de trabajos y las máquinas se han empleado a fondo estas semanas en la adecuación de la zona del parque infantil frente al ayuntamiento junto al cauce. El área quedó anegada por la crecida del río y se está procediendo a darle otro aspecto, porque ya no será parque infantil y se dejará como espacio de recreo y esparcimiento.

Limpieza y reparación de la zona en la que se ubicaba el parque junto al río Aguasvivas frante al ayuntamiento de Vinaceite. / B. Severino

No obstante, los aparatos de atracción ya habían quedado obsoletos. Quitarlos y que el lugar ya no fuera destinado a parque fue la única condición que puso la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para dar permiso al Ayuntamiento para limpiar y recuperar la zona. Estos trabajos se están realizando con fondos municipales, al igual que otros en colaboración con otras instituciones relacionadas con la riada.

"El resto de administraciones, ya sea ayuntamiento, Gobierno de Aragón, el central o la CHE han actuado en sus cometidos de una forma rápida y eficaz; pero el puente, que es competencia de la Diputación, va a otro ritmo y queremos ver las máquinas ya aquí porque, además, si el plazo de ejecución de las obras es de seis meses, si no empiezan ya mucho me temo que en 2026 no tendremos puente por más que el año pasado se nos emplazara a principios de este", apunta el alcalde. Confía en que no haya más crecidas y en que el vado provisional resista para no dejar al pueblo aislado mientras comienzan y se ejecutan las obras de reconstrucción del puente.