El violonchelo reúne a 37 jóvenes promesas de 11 comunidades autónomas en el Concurso ‘Jaime Dobato’ de Alcañiz

La destreza con el violonchelo y la música clásica se subirán al escenario este fin de semana en el XIV Concurso Jóvenes Promesas ‘Jaime Dobato Benavente’ en Alcañiz. 37 participantes de 11 comunidades autónomas han acudido a esta cita, que se ha inaugurado esta tarde, a las 20.00, en la Sala Juan Lanuza del Parador Nacional ‘La Concordia’. Los concursantes han llegado acompañados por sus familias y representantes de la Administración, así como socios y entidades patrocinadoras.

Antes del acto oficial, los jóvenes han podido ensayar, en privado, en el Conservatorio, entre las 10.30 y las 19.30. Estos ensayos se han realizado tanto con los propios pianistas que les acompañen como con los que ha puesto a su disposición la organización del concurso. "Es una de las ediciones con más participación con músicos llegados de sitios como las Islas Canarias. Desde la primera edición seguimos los mismos parámetros y es un éxito", ha destacado el organizador, Vicente Dobato. La inauguración, además, se ha realizado el mismo día que Jaime hubiese cumplido 30 años.

Acceso libre

La fase eliminatoria se celebrará este sábado en el Teatro Municipal, con acceso libre y gratuito. Las pruebas se irán sucediendo por la mañana y por la tarde de 9.45 a 13.30, y de 17.00 a 19.35. Por otro lado, las finales de las cuatro categorías serán el domingo de 9.00 a 13.00. La entrega de premios se organizará justo después, a las 13.30, junto con la clausura del concurso.

La asociación Cabriante es la organizadora de esta cita, con la que se busca difundir y fomentar la música entre los más jóvenes. Además, el certamen honra la memoria de Jaime Dobato, que falleció el 2 de agosto de 2009, a los 12 años de edad, por un accidente hípico. Desde la familia, aseveran que tras tantas ediciones el propio certamen cuenta con identidad propia. "Ha trascendido a su propio origen y ya no nos pertenece. Es un distitivo de Alcañiz", ha valorado Dobato.

La familia impulsó el concurso ante el gran interés que Jaime tenía por la creación artística, que se puso en marcha y se consolidó gracias a la colaboración de entidades públicas y privadas como el Conservatorio Profesional de Música 'José Peris Lacasa' y el Ayuntamiento de Alcañiz.