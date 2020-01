El virus de la gripe pasa a ser epidemia en Aragón

Información de Cristina Fontenla

El virus de la gripe ha pasado ya a considerarse epidemia en Aragón al registrarse en Aragón unos 2.500 casos en apenas una semana. La tasa de incidencia ha superado los 190 afectados por cada 100.000 habitantes cuando la primera semana del año apenas estaba en 62,4 enfermos por la misma proporción de población. Supera así a la media nacional, que está en 105,9.

En el territorio, la mayor incidencia se sitúa en el Bajo Aragón y en el Bajo Aragón Caspe. De hecho, en el Hospital de Alcañiz se están realizando nuevas contrataciones y doblando turnos debido a las bajas por gripe de sus trabajadores.

La intensa actividad en centros de salud y las Urgencias hospitalarias ya indicaba la evolución de la gripe en los últimos días. Un virus que, según el boletín epidemiológico de Salud Pública, ha causado 568 urgencias hospitalarias en una semana, con 44 hospitalizaciones. Desde el inicio de la temporada, se han notificado 35 casos graves hospitalizados confirmados de gripe.

Respecto a este incremento de atenciones y diagnósticos del 6 al 12 de enero, la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ha tranquilizado este jueves a la población y ha asegurado que es lo «normal» para la época. «Todos los años entramos en epidemia. Así que normalidad», ha destacado. Algunos expertos consultados recuerdan que otros años la evolución del virus de la gripe ha sido similar y confían en que la temporada no sea especialmente virulenta.

En la presentación del servicio Sangre a Bordo en los helicópteros del 112, Ventura se ha referido también a los niveles de vacunación de esta temporada y ha recordado que ya se han administrado 200.000 dosis. De hecho, ha asegurado, el 50% de los mayores de 65 ya se han inmunizado. «Datos muy similares a los de años anteriores», ha constatado.

Los expertos han hecho hincapié estos días en que las únicas maneras de prevenir la gripe son la vacunación y una correcta higiene de manos. Insisten en que hay que educar a la población y evitar que se ponga la mano a la hora de toser o estornudar, ya que los virus se transmiten con más facilidad.

Una vez enfermo, los expertos hacen hincapié en que el tratamiento es «sintomático» y en ningún caso se debe recurrir a la toma de antibióticos sin prescripción médica. «Los consejos son paliativos para aliviar los síntomas, pero no curan. Hay que reposar, tener una buena higiene, taparse los estornudos y no ingerir alcohol ni tabaco. No hay nada más que aguantar el proceso», ha manifestado la responsable del Departamento de Sanidad.