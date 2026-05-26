Visto bueno ambiental del INAGA a la variante de Valderrobres, que se construirá en dos años

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) ha dado el visto bueno ambiental al trazado de la futura variante de Valderrobres, que tendrá una longitud de 1,6 kilómetros. Este recorrido definitivo por el que ha optado DGA combina el vial contemplado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valderrobres de 2012 y un segundo tramo de viaducto sobre el río Matarraña, que comparte trazado con el proyecto constructivo por el que se optó en 2017. Esta solución técnica, a la que el Ayuntamiento ya dio su conformidad en pleno, es diferente a las que se evaluaron anteriormente y que no estuvieron exentas de polémica.

En la resolución del informe de impacto ambiental, el Inaga indica que el impacto potencial es medio en la afección sobre la vegetación natural, Hábitats de Interés Comunitario, relieve, suelo, geomorfología y paisaje; y bajo sobre la fauna y planes de recuperación de especies catalogadas. Valora como medio-bajo la afección sobre Red Natura 2000, el aire, la hidrología y el dominio público pecuario. Crece a alto-medio la afección por riesgos naturales e inducidos. En cuanto a los espacios de la Red Natura 2000, el informe considera que son poco significativas siempre que se adopten las medidas preventivas y correctoras.

Dos alegaciones particulares

El proyecto ha recibido dos alegaciones particulares. Una de ellas hace referencia a las dudas urbanas que plantea el trazado y la otra considera, entre otros aspectos, una insuficiente justificación de la alternativa elegida y omisión de un análisis comparativo riguroso o una vulneración de la normativa de evaluación ambiental. La alegación considera una desviación de procedimiento por elección indebida de la tramitación simplificada, basándose en una afección directa a un espacio de la Red Natura 2000, a la Declaración de Impacto Ambiental de 2011 y a la magnitud, irreveribilidad y singularidad de los impactos.

Además, asegura que el estudio omite un análisis riguroso de la afección al paisaje, sin cuantificar ni cualificar adecuadamente la intrusión visual del viaducto sobre la panorámica del núcleo urbano. Se considera un "impacto visual irreversible el del viaducto sobre el conjunto histórico y su entorno y que el proyecto, además, se contradice con el Plan General de Ordenación Urbana, incumpliendo la Normativa de Protección del Paisaje". Además, asegura que se vulnera la normativa en materia de seguridad vial y calidad de vida.

Las obras durarán 24 meses

La construcción de la variante durará 24 meses y su financiación no es un problema, ya que tiene consignada partida y UTE ejecutora en el Itinerario 1 de Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón, financiado con 51,7 millones de euros. El trazado aprobado parte desde la A-231 (viniendo desde La Fresneda) y se accederá a la variante por una rotonda que se construirá a la altura del campo de fútbol. En su primer tramo discurre a través de parcelas agrícolas destinadas a cultivos leñosos hasta alcanzar la intersección de las calles Barbastro y de la Cruz (en las inmediaciones de Frutos Secos Gil), punto en el que se proyecta otra glorieta. Seguidamente, el trazado se aleja del casco urbano hasta intersecar la carretera autonómica A-1414 (dirección Fuentespalda), por detrás del almacén de construcción Martí Martí. Por último, el trazado serpentea el casco urbano de Valderrobres, industrias y almacenes agrícolas cercanos hasta salvar el río Matarraña con la construcción de un viaducto para llegar hasta la A-2412. En la carretera de Beceite se levantará la cuarta rotonda entre la plaza de toros y la nueva fábrica de piensos de GUCO.

Se ha optado por este trazado porque es el que tiene «una menor afectación social y ambiental, un menor coste económico y una menor complejidad técnica». El Ayuntamiento, en su sesión plenaria del 30 de abril la calificó como «aquella opción más adecuada para el desarrollo del proyecto constructivo». Destacaba que evita afecciones tanto al polígono industrial Torre Sancho -urbanizado y prácticamente consolidado- como a parámetros estratégicos para el desarrollo económico y turístico del municipio.

El proyecto contempla la construcción de dos infraestructuras. La principal es un puente de casi 239 metros y entre 11,44 y 10,20 de ancho sobre el río Matarraña. Tendrá una pendiente del 4% y seis pilares de apoyo. Asimismo, se construirá un paso inferior por el camino de San Cristóbal de casi 16 metros.

Se descartaron otras opciones

La principal diferencia del proyecto escogido respecto a las otras alternativas que se evaluaron es que en la 2 no se construía el viaducto sobre el río Matarraña al terminar en el puente de Hierro y la 3 es «prácticamente idéntica» salvo porque al cruzar el río con el nuevo viaducto se proponía una actuación integral sobre la carretera A-2412 hasta llegar a la rotonda de entrada a la localidad sobre la A-231. También se llegó a evaluar la alternativa cero, que era no construir ninguna variante.

Según detalla el proyecto, se optó por la más favorable desde el punto de vista ambiental de entre todas las que eran técnica y económicamente viables. Por ejemplo, la 2 se rehusó porque agravaría el gran cuello de botella frente al puente de Hierro, un problema ya existente y una de las principales razones por las que se proyecta la nueva variante. El puente tan solo posee un carril y muchos camiones deben maniobrar para acceder desde el flanco de la margen derecha del río Matarraña. El otro escollo que deben sortear los transportistas está en el cruce de la avenida Hispanidad con Cortes de Aragón, donde confluyen la A-1414 y la A-231. En ese punto se dan cita a diario cientos de camiones procedentes de dichas vías y de los polígonos industriales dispuestos en sus proximidades.

La 3 se descarta porque posee mayores complicaciones técnicas y económica: su trazado no se ajusta al del vial delimitado por el PGOU y se acerca más al casco urbano; propone un viaducto con un mayor radio de curvatura y prevé una actuación integral en la A-2412, que se considera que está en «unas óptimas condiciones» que no hacen necesaria la modificación de su trazado y radios de curvatura.

Histórica reivindicación

La construcción de la variante es una histórica reivindicación de Valderrobres por el intenso tráfico que sufre la travesía de la localidad. La tramitación se ha prolongado de forma excesiva en el tiempo. En 2009 ya se publicó un estudio informativo con tres alternativas, la norte, centro y sur. Finalmente, se optó por la última, que llegó a tener impacto ambiental positivo en 2011. En 2012, el PGOU de Valderrobres también lo contempló.

Ahora la variante se va a ejecutar por parte del ejecutivo autonómico en el Itinerario 1 de Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón, del que se encarga la UTE formada por las constructoras Pavasal y ACYC Obras y Servicios. La concesionaria ha sido también la encargada de redactar el proyecto constructivo. Toda obra del Plan Extraordinario debe estar finalizada en el primer semestre de 2027, salvo la vía de Valderrobres, que se incorporó más tarde y es la única excepción.