Vuelta a la normalidad de los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Aragón

Los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Aragón retomarán la atención presencial a partir del próximo lunes 8 de junio. Lo harán, en principio, en todos los municipios salvo en Alcorisa, que se encuentra en traslado de sede. En este momento prácticamente todos los espacios de atención de los Servicios Sociales cuentan con todos los medios para garantizar la seguridad tanto de la ciudadanía como de las propias profesionales, para poder realizar una atención presencial con las máximas garantías.

Para ello se han provisto todos los espacios con mamparas protectoras, geles hidroalcohólicos, guantes, mascarillas, etc, gracias al esfuerzo de la institución comarcal y de todos los ayuntamientos que forman parte de la misma. No obstante para retomar esta atención presencial, será imprescindible solicitar cita previa, bien sea por teléfono o a través de correo electrónico. Así pues y según informan desde esta comarca, no se atenderá a nadie que no tenga cita.

Cabe destacar que en el momento de solicitar la cita se hará un cribado para atender presencialmente lo estrictamente necesario, priorizando siempre que sea posible la atención por medios telemáticos.

Además, por parte de los Servicios Sociales se ha preparado un documento que se va a hacer llegar a todos los municipios y a las tres sedes con una serie de instrucciones para acudir a las citas presenciales. Entre ellas se encuentra el uso obligatorio de mascarilla, acudir de uno en uno, sin acompañamiento, evitar acudir ante cualquier sintomatología…

El fin último de esta medida es garantizar al máximo la seguridad, evitando que se produzcan acumulaciones de gente en los espacios comunes y salas de espera, así como organizar la atención de tal modo que no haya coincidencia de entradas y salidas.

En el caso de Alcorisa, se iniciará la atención presencial tan pronto como se realice el traslado a la nueva sede y se cuente con los medios para poder trabajar con normalidad (línea telefónica, red de Internet, mobiliario, etc.), de lo cual se informará por parte de la Comarca del Bajo Aragón.

Otros servicios

En este momento desde la institución comarcal se está trabajando a contrarreloj para que esta vuelta a la normalidad se lleve a cabo con la máxima seguridad posible y siguiendo estrictamente todos los protocolos. Acondicionando todos los espacios de la forma más apropiada y estableciendo procedimientos de atención segura.

La cita previa será también necesaria para presentar cualquier tipo de documentación, habilitando para ello un teléfono y un horario con el objetivo de evitar aglomeraciones y coincidencia de gente en los espacios tanto de registro general como del Servicio Social de base.

En relación al servicio de transporte social adaptado, durante esta próxima semana se retomará. No obstante todo aquel que precise hacer uso del mismo deberá seguir una serie de medidas y procedimientos de los que se le informarán en el momento de la solicitud.

En relación al Servicio de Ayuda a Domicilio, está prácticamente restablecido al 100%, tal cual estaba antes del 13 de marzo, funcionando con total normalidad, maximizando en todo momento las medidas de seguridad y dotando al personal de todos los EPI’s necesarios.