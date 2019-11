Xavier Cortés: «Decidí venir al medio rural porque la gran ciudad te ahoga»

¿Cuál es su vinculación con Arens de Lledó?

Nací y me crié en Barcelona. La familia de mi padre desciende de unas masías que hay en el término de Horta de Sant Joan pero que están más cerca de Arens de Lledó y veníamos mucho a la zona a veranear. Unos años después decidí dejar Barcelona porque me estresaba y porque quería huir del ahogamiento en el que al final te atrapan las grandes ciudades. Por ello en 1989 quise venir al medio rural y continué mi trayectoria en distintas oficinas bancarias de la Terra Alta hasta que me vine a vivir al Matarraña. En 2010, a través del compañero de partido Alberto Moragrega llegué a Beceite y allí conocí a mi pareja con la cual nos casamos, por ello me empadroné en Beceite, donde residimos. Sin embargo ahora al ser alcalde y volver a pasar muchos días a la semana en Arens de Lledó me he vuelto a empadronar aquí ¡Hay que dar ejemplo!

¿Cuál es su trayectoria laboral?

Empecé muy joven a trabajar en banca. Comencé en Barcelona de lo que entonces se llamaba aprendiz. Como te he comentado me fui a trabajar a la Terra Alta y acabé en 1996 siendo director de la oficina bancaria de la Caixa en Horta de Sant Joan, oficina que abrimos nosotros, yo fui uno de los que siempre insistí en que la localidad tenía la suficiente entidad para tener una oficina. En 2012, después de 43 años trabajando, llegamos a un acuerdo de prejubilación.

¿Ha tenido siempre interés por la política?

Siempre me ha gustado seguir la política. A finales de los años 70 me adherí al sindicato Comisiones Obreras. De 2011 a 2015 fui concejal del Ayuntamiento de Beceite. En las pasadas elecciones quise formar parte de las listas abiertas, pero prefería no encabezarla. Finalmente salí votado el segundo, con 2 votos de diferencia respecto al primero. Pero el que más votos obtuvo reside en Barcelona y por ello decidimos que fuese yo el alcalde, algo que acogí con una gran ilusión porque siempre me ha gustado la política activa.

¿Algún referente político?

No considero que haya tenido referentes políticos, pero siempre me ha gustado leer biografías o libros de filósofos o estadistas… Te diría que me decanto por personas que tengan un talante de consenso, gente dialogante y conciliadora. Pese a que desde siempre he simpatizado y he estado vinculado al Partido Socialista no me ruborizo en absoluto de expresar que me gustan políticos como en su día lo fue Adolfo Suárez, en una época en la que además yo estaba en CCOO. El que fuese alcalde de Madrid el socialista Enrique Tierno Galván me parece otro ejemplo de político responsable e integrador. Y más recientemente he de reconocer que me ha gustado mucho el talante y forma de proceder de Manuela Carmena. Me gustan las personas y los políticos que pueden llegar a entenderse y a escucharse aunque piensen diferente.

Después de haberse criado en Barcelona ¿Cree que volverá en algún momento a la gran ciudad?

Tengo muy claro que no. Ya lo tuve claro cuando decidí irme. Quiero pasar el resto de mis días aquí. Eso no quita a que me guste hacer viajes a ciudades. En mi caso, y creo que en la mayoría de la gente, es muy positivo pasar unos días en una gran ciudad porque también va bien desconectar a la inversa de lo que lo hacen los habitantes de las grandes ciudades que vienen a los pueblos a desconectar. Al final uno pasa unos días fuera, conoce otras realidades y vuelve al pueblo con más ganas. Pero una cosa es pasar una temporada en una gran ciudad y otra vivir allí. Y prefiero vivir aquí en el medio rural. Me siento totalmente matarrañense.

¿Cuáles son sus principales aficiones?