Xavier Tarzán (Foz): «Me tocó reinventarme y he estudiado de todo… Soy inquieto»

¿Con qué prioridades entra al Ayuntamiento?

Empleo, es la única manera de consolidar población. Ya tenemos una nave ocupada con cuatro empresas y queremos hacer otra para otras tantas, para nuevas o emprendedores. Tenemos algo muy bien valorado por las empresas: velocidad de internet. Nuestra fibra óptica es de 600 Mb.

¿Internet a 600 megas?

Sí. En el casco urbano la tenemos, por lo que trabajar desde casa es rápido y sencillo. Estamos en vías de llevarla al polígono para las naves y para lo que venga porque terreno preparado hay. La única manera de frenar la despoblación es que haya trabajo y a poder ser que sea de calidad y duradero. De momento, vamos teniendo familias que se quedan. Tenemos una de Madrid, de Zaragoza, de Colombia… Yo mismo soy nuevo residente. Eso ha repercutido en que tengamos la escuela infantil llena y el colegio con dos aulas. Hemos recuperado la cerrada el curso pasado. Todo muy multicultural además.

Dice que es nuevo residente, ¿cómo llegó a Foz?

Nací en Reus, -allí el apellido Tarzán es muy común-. Mi madre es aragonesa y me crié en Cretas hasta los 12 años que volví a Reus y un tiempo a otras zonas de Cataluña. Ahora soy comercial pero me dedicaba al montaje de estructuras de hormigón y estaba bien posicionado en mi trabajo pero reventó la crisis. Regresé a Cretas y en todo el proceso de reinventarme encontré trabajo y conocí a mi mujer en una granja en Fuentespalda. Nos fuimos a Alcañiz, tenemos una hija y con mi hijo pequeño en camino decidimos buscar algo mucho más tranquilo y apostamos por Foz, pueblo que conocía por trabajo.

¿Hasta cuándo se es nuevo residente?

(Ríe) Nos instalamos en verano de 2016… ¡Creo que he demostrado estabilidad!

¿Por qué dio el paso a presentarse a la alcaldía?

Mucha gente me animaba. Es cierto que por mi trabajo me muevo mucho por todas partes y eso de tratar con la gente ya lo tengo. Me decidí y me busqué un buen equipo. Tengo a dos jóvenes que son pura energía y a uno de los históricos del PSOE. Aporta la experiencia. Y la oposición para mí no lo es, trabajamos juntos. El concejal del PP leva agricultura porque es su profesión y lo está haciendo genial. Materias como el arreglo de caminos por ejemplo son muy importantes.

Es asesor comercial, ¿lo tuvo claro?

No. Cuando me reinventé hice una cantidad de cursos que no te puedes ni imaginar. De conducción muchos, hasta de autobús. De hecho, hice un tiempo la ruta Arens, Cretas, Calaceite, Mazaleón, Valdeltormo y Alcañiz. Llevo unos años como asesor comercial en Grupo Solitium y muy contento, me gusta mucho.

Es una caja de sorpresas... ¡Y hace de todo!

(Ríe) Soy inquieto. Querría seguir estudiando por eso, por pura inquietud.

¿Qué aficiones tiene?

Me encanta el motor y fui comisario en Motorland muchos años. Era el que sancionaba. Pero entre el día a día y la nueva faceta no me da tiempo a verlo.

¿Y a practicarlo?

Todavía menos. Aunque hago 4.000 kilómetros con el coche al mes por todo el territorio, desde Mequinenza hasta Castel de Cabra. Pero no, no es lo mismo, claro. El deporte me gusta mucho y es algo en lo que quiero trabajar, y también mejorar la eficiencia energética con placas solares en algunos puntos y que descarguen el coste del bombeo del depósito por ejemplo. Además, necesitamos otro que complemente porque en verano llegamos a tener que rellenar agua tres veces diarias.

¿Cómo quiere potenciar el deporte?

Además de con actividades durante el curso, el año pasado, que yo no estaba en el Ayuntamiento, ya impulsamos una prueba puntuable del Campeonato de Aragón de trial. Ya estamos trabajando para la segunda edición. Quiero movimiento en este pueblo los fines de semana más allá de fiestas que, por otro lado, son impresionantes. La cultura es importante y tendrá su hueco.

Además, en cultura tienen nombres importantes, desde Blasco hasta Margarita Nuez...

Así es, además en este caso, además de ser una diseñadora de reconocimiento mundial, siempre lleva a Foz por bandera. Con Eleuterio Blasco Ferrer habría que hacer hincapié. Tiene su museo en Molinos donde se crió y murió pero en Foz tenemos legado suyo y bueno, en eso habría que trabajar…

¿Cómo se organiza?

Entre mi mujer y yo. Como ella se marcha antes, yo me encargo de llevar al pequeño al colegio pero lo dejo en madrugadores, un servicio que tenemos en la escuela infantil porque es temprano todavía. Vengo al ayuntamiento a ponerme al día y ya me marcho a hacer mi ruta del trabajo. Llego ya por la tarde noche y paso el tiempo que queda con la familia. El DNI electrónico y la app para esto, te lo facilita todo. Mientras como o tomo un café me dedico a revisar, leer, firmar…

Con internet, al fin del mundo.