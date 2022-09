Yolanda Flores recomienda la ilusión, objetividad y humildad para trabajar «De Película»

No perder la ilusión, ser objetivo y ser buena persona. Esos son tres de los consejos para ser un buen periodista que Yolanda Flores lanzó en la ponencia que cerró la última mañana del IV Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz.

La directora del programa de RNE “De Película” analizó su trayectoria desde sus comienzos en el máster de Cadena Ser, donde estudió con grandes periodistas del panorama español como Iñaki Gabilondo. “La gente con la que te rodees tiene que saber más que tú, porque van a ser los que te van a elevar, te vas a nutrir y vas a aprender de ellos”, aconsejó.

Flores lleva ocho años en Cadena Ser, un espacio que nunca ha dejado a pesar de todos sus otros proyectos. “La radio es mi vida, mi oxígeno. No la podría dejar nunca”, expresó con añoranza. En su amplia trayectoria, posteriormente se colocó delante de las cámaras en el programa Día a Día de Telecinco. Allí aprendió de su maestra Teresa Campos a ser humilde, veraz y a “ser tú mismo”. La periodista contó como incluso llegó a dirigir el programa, aunque también destacó que tras 10 años de duro trabajo marcados por temas de actualidad como el terrorismo de ETA tuvo que poner fin a su tiempo en televisión: “Yo no reniego de ninguno de los programas que he hecho, todo suma, pero llegó un momento en el que me vi agotada anímicamente y dije hasta aquí”.

Fue entonces cuando su proyecto radiofónico “De película” salió a flote de la mano de RNE. “Mi misión es que la gente vaya a las salas, que disfrute del cine y que sienta la emoción que se vive cuando te metes a una sala y se apagan las luces”. Yolanda Flores mencionó que, aún después de 24 ediciones, no se le acaban las ideas. “Me gusta mucho ayudar a las personas que empiezan e intento hacerles un hueco porque pienso que el cine no puede parar nunca y ellos lo hacen avanzar».

La periodista de RNE hizo hincapié en darles una oportunidad a los jóvenes periodistas que quieren dedicarse al periodismo cultural. “Tienes que ir labrándote un camino y muchas veces tienes que hacer cosas que no te gustarían, pero sí que hay un futuro ahí fuera”, concluyó.