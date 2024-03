Yolanda Grau pregona la Semana Santa andorrana, recordando su devoción desde la infancia

Conciso pero marcado por la emoción fue este año el pregón de Andorra a cargo de Yolanda Grau, vecina que lleva “toda la vida” sin fallar a su Semana Santa. Tan solo lo hizo un año, cuando estaba embarazada de su hijo, a quien espera ahora transmitir esta tradición y en quien ha pensado para entonar su discurso. “Ha sido maravilloso, tenia ya muchas ganas de que llegara este día”, expresó justo al terminar. Fue el momento central del acto de este sábado. Dio inicio a una Semana Santa que llega con novedades, con la recuperación de dos antiguas tradiciones: El Despertar de los Santos y el Viacrucis.

Antes de este momento se celebró el desfile de estandartes desde la plaza del Regallo, que estuvo acompañado por el sonido de los tambores y por los Penitentes. Las cofradías entraron en la iglesia (abarrotada para la ocasión) de forma señorial. Tras el pregón los soldados romanos realizaron su toque de cornetas y tambores a las puertas del templo, y poco después el grupo de tambores y bombos deleitó a los asistentes con una exhibición magistral. El solemne acto se completó con la interpretación de La Coral Luis Nozal de la villa andorrana.

El pregón de Yolanda Grau sirvió como recorrido desde sus inicios, cuando comenzó a tocar con tambores y bombos prestados-primero de su tío y después de su hermana-hasta cuando le compraron el suyo propio. Fue ese mismo tambor propio con el que empezó a tocar con su grupo, La Estación. A ellos también los recordó como “la gran cuadrilla de tambores con quién vuelvo a vivir los mejores días de su infancia”, contó Grau.

Vivió el momento del pregón desde otro lugar pero sintiendo el mismo cariño por su pueblo. “Poder vivirlo desde otra perspectiva me ha generado el mismo miedo escénico que sentía con las exhibiciones”, reconoció. Tanto a ellos como a estos actos ha estado siempre ligada aún viviendo diariamente fuera de Andorra, en Zaragoza. “Quienes me conocéis sabéis lo que significan estos días para mí. La tradición sigue aún a la distancia”.

Durante su discurso aseguró que su familia, especialmente su hijo, la impulsan a asumir nuevos retos. “Cuando me llamó Aitor Pes para proponerme ser pregonera mi hijo Alejandro fue el primero que me dijo ‘mamá di que si’. Por el, y por mi hermana Olga, mi gran compañera, es por quien he sido consciente del gran honor que me habéis otorgado”, dijo.

Pero también para poner en valor los actos propios de Andorra, especialmente a los dos que se recuperarán en la Semana Santa de este año. El primero, el Viacrucis del Martes Santo, y el Despertar de los Santos, a quien invitó a participar este Miércoles Santo. Grau quiso aprovechar la ocasión también para remarcar lo importante que es seguir participando en los actos de “una Semana Santa de la que debemos sentirnos orgullosos”. Para ella este año es todavía más especial por haber coincidido con unas Jornadas Nacionales que fueron multitudinarias, motivo por el que felicitó a vecinos y autoridades.

A Andorra, así como al resto de localidades, le esperan días intensos y de fervor. Para uno de sus actos más emblemáticos como el romper la Hora del Jueves Santo y El Silencio el Ayuntamiento ha confirmado la presencia de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, tras una invitación personal del alcalde, Rafa Guía.

El primer edil se ha mostrado «emocionado» con este acto. «Ya hemos notado en cariño de la gente y como vive Andorra su Semana Santa. Este fin de semana todavía ha faltado por llegar gente, estaremos todos a partir del Jueves o incluso Miércoles con la llegada de más vecinos. Como siempre digo, disfrutamos de estos días masivamente», destacó.