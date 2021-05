Zaragoza acoge la presentación de los equipos femeninos de automovilismo FADA 2021

La alcañizana Laura Aparicio y las utrillenses Tamara Biel y Laura Bonillo son tres de las 23 féminas que van a competir a lo largo de la actual temporada en distintas competiciones automovilísticas.

La presentación de los equipos femeninos se ha llevado a cabo esta tarde en Zaragoza en un acto organizado por la Federación Aragonesa de Automovilismo. Ha contado con la presencia de diez pilotos, entre ellas Laura Aparicio, Tamara Biel y Laura Bonino, y con varios de los vehículos con los que ya compiten o competirán a lo largo de la campaña 2021. En el acto se ha dado visibilidad al auge de la presencia de mujeres en el automovilismo aragonés, con un repunte que se ha hecho palpable a lo largo de los últimos años.

Cabe destacar que la participación femenina no sólo destaca por la progresión numérica sino por la apertura a distintas modalidades, demostrando que el deporte del automovilismo no está abierto sólo a la participación masculina y que las féminas consiguen, además, logros importantes en unas clasificaciones en las que no se distingue sexo.

Este incremento no sólo se ha visto reflejado en cuanto a pilotos y copilotos sino que también se ha notado de un modo importante en las oficiales con números que van subiendo año tras año, alcanzando en estos momentos las cifra de 59 oficiales en Aragón, algunas de ellas destacando en puestos importantes en la organización de las pruebas, teniendo en cuenta además que ese número se verá claramente incrementado cuando la totalidad de los certámenes estén en marcha.

La presentación ha contado con la presencia de distintas autoridades, entre las que destacan el Director General de Deportes del Gobierno de Aragón, Javier de Diego, la Asesora Técnica de la Dirección General de Deportes, Carmen Félix, la Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Cristina García y el Alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, además del Presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo, Ánchel Echegoyen y varias representantes de la Comisión Mujer y Motor de FADA.