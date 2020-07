La zona de salud de Caspe suma 5 nuevos casos positivos de coronavirus

La zona de salud de Caspe, formada por la capital y el municipio de Chiprana, ha sumado 5 nuevos casos positivos de coronavirus. Este es el resultado que arroja el último parte de la Dirección General de Salud Pública, en el que destacan los 422 totales en la comunidad aragonesa.

La zona de salud de Maella, que da servicio a vecinos de esta localidad, además de Nonaspe, Fabara y Fayón, lleva dos jornadas sin detectar ningún caso positivo, lo cual es buena noticia para la zona noreste de la comarca.

Menos casos que hace una semana

El pasado jueves, primer día en el que la comarca caspolina regresaba a la fase 2, se registraron hasta 8 nuevos casos positivos. El viernes y el sábado, el territorio respiró más tranquilo ya que solo se detectaron tres casos de covid-19 (dos el viernes en la zona de salud de Caspe y uno en la zona de salud de Maella). Y solo en la jornada de este domingo, en el último informe que consta de parte de la Dirección General de Salud Pública, salieron hasta 14 nuevos positivos (11 de Caspe y 3 de Maella). En total, 17 casos durante el pasado fin de semana.

Si tenemos en cuenta estas cifras desde que el territorio entró en fase 2 (el jueves 23 de julio), y se suman las jornadas hasta este miércoles 29, el resultado es de 22 casos en los últimos 6 días. Unos datos muy distintos a los de hace una semana, cuando se llegaban a contabilizar hasta 76 casos en 7 días (del 16 al 23 de julio).

Sin embargo, el presidente comarcal, Joaquín Llop (también alcalde de Nonaspe) señala que no hay que bajar la guardia a pesar de la tendencia positiva que está teniendo lugar en la presente semana. «Hemos ido viendo cómo aparecía un positivo de manera diaria en la zona de salud de Maella y ya hemos localizado los casos, que están repartidos prácticamente en todos nuestros municipios», explica Llop.

«Con esto no queremos alarmar a nadie, sino transmitir a todos los vecinos que no viven en la capital (donde los casos son más, lógicamente, porque viven más personas) que no bajen la guardia porque el virus está ahí, tenemos que ser muy conscientes de qué hacemos y si estamos siendo responsables», asegura el presidente de la Comarca del Bajo Aragón-Caspe.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en su última rueda de prensa de este miércoles, 29 de julio, ha descartado modificar las medidas para controlar la epidemia en los próximos días y ha confirmado que «Aragón es una de las comunidades que más PCR realiza y que mejor rastrea». En cuanto a las comarcas como la caspolina que continúan en fase 2, ha reconocido que existe una «franca mejoría de la transmisión comunitaria», pero ha pedido ser «cautos» y por tanto tampoco se van a modificar las medidas.