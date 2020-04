10 trabajadores de la residencia de Valderrobres podrían haber superado ya la enfermedad al dar negativo en nuevos test

La residencia de mayores de Valderrobres continúa recuperando de forma tímida pero paulatina la normalidad. Un total de 10 trabajadores de los 21 que fueron diagnosticados de coronavirus por los test PCR del ayuntamiento, dieron este sábado un resultado negativo en unas nuevas pruebas que el Gobierno de Aragón llevó a cabo durante el viernes al personal afectado por la enfermedad. Las pruebas se llevaron a cabo 20 días después de las PCR que impulsó el consistorio y dos semanas después de las que DGA realizó varios. Aunque con cautela, la noticia supone un balón de esperanza ya que esos 10 trabajadores habrían superado ya la enfermedad y habrían pasado la cuarentena que se establece en este tipo de casos.

DGA llevó a cabo nuevos test a los trabajadores de la resdiencia confirmando 10 negativos que habrían superado la enfermedad.

Por todo ello está previsto que a lo largo de esta semana puedan producirse las primeras reincorporaciones al centro de mayores. Algo que contribuirá a ir normalizando una situación en Valderrobres que sigue siendo complicada desde que se detectase un brote de coronavirus que se ha cobrado ya la vida de 11 residentes. Cabe recordar que ante la falta de personal sanitario el alcalde de la capital del Matarraña, Carlos Boné, enfermero de profesión continúa llevando turnos de 12 horas diarias todos los días de la semana. «Todavía no tenemos auxiliares de enfermería y enfermeros y mientras esto no cambie seguiré trabajando en la residencia. Iremos valorándolo, pero creo que va a ser todavía necesario que me quede unos días más», ha explicado Boné.

Asimismo, son ya 4 los residentes que han retornado en los últimos días al centro valderrobrense procedentes de la residencia de Alfambra, habilitada por el Gobierno de Aragón para aliviar la presión de las residencias afectadas por coronavirus. La consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, Marivi Broto, anunció este sábado el retorno «tras ser dados de alta» de tres residentes a los que este domingo se añade una cuarta persona. Desde el inicio de la crisis y desde que el Ayuntamiento de Valderrobres conociese los resultados de los primeros test PCR el pasado día 9 no se ha reportado ningún caso más de coronavirus y ningún residente ni trabajador de los que dieron negativo ha presentado síntomas de la enfermedad. El último residente fallecido por esta enfermedad lo hizo el día 17. Algo que, sin embargo, no va a cambiar los protocolos. «Vamos a continuar con todas las medidas que se implementaron al inicio de la dramática situación que vivimos. Parece que tenemos controlado el brote pero sigue habiendo enfermos y debemos extremar la precaución», ha añadido Boné.