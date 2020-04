Ascienden a 11 las personas fallecidas por coronavirus en la residencia de Valderrobres

Continúa el drama en la residencia de mayores de Valderrobres. Tres personas han fallecido en las últimas 24 horas a causa de la enfermedad provocada por el coronavirus. La defunción de dos de los residentes se ha producido en el centro valderrobrense y un tercer caso de fallecimiento ha ocurrido en la residencia especial habilitada por DGA en la localidad de Alfambra, a donde fue evacuado hace varios días. Se trata de una de las jornadas más negras que han vivido trabajadores y residentes del centro. La situación se ha visto además agravada por la defunción de una cuarta persona, esta vez sin embargo, sin relación con el coronavirus ya que dio negativo en los test y presentaba un estado muy delicado antes del inicio del brote.

De este modo el total de fallecidos por coronavirus en la residencia de mayores de Valderrobres se eleva a 11 personas. «Hemos vivido unas horas muy muy dramáticas dentro de la residencia. Ha sido una jornada bastante dura en ese aspecto», ha explicado el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, que lleva a cabo un turno diario de 12 horas como enfermero dentro de la residencia después de que el martes decidiese entrar a trabajar como enfermero debido a la acuciante falta de personal. A pesar de que se han vivido unos de los peores momentos desde el estallido de la crisis, lo cierto es que la esperanza está puesta en los residentes y personal sanitario que dieron negativo en los primeros test PCR llevados a cabo por el consistorio y que se mantienen, todos ellos, sin síntomas.

Por todo ello, y a pesar de la lluvia de críticas que han llegado desde DGA y duros cruces de acusaciones, el primer edil se ha reafirmado en la decisión tomada hace ya más de dos semanas de llevar a cabo test PCR a toda la plantilla y personal residente. Tras varios días de intenso trabajo en la residencia en los que no se ha pronunciado sobre las distintas declaraciones que se han manifestado en sede parlamentaria y a través de distintos consejeros del Gobierno de Aragón, Boné ha manifestado hoy que comienza ya «a dudar» de la fiabilidad de los también test PCR que DGA llevó a cabo el pasado día 11. Cabe recordar que de los 46 positivos por covid-19 entre trabajadores y residentes que salieron en las pruebas hechas el día 6, DGA rebajó en 14 esa cifra total de afectados tras conocer el resultado de sus pruebas. Sin embargo, tal y como recordó el alcalde, 2 de los trabajadores que dieron positivo en la primera prueba y negativo en la segunda, están con fiebre. «No lo decimos solo nosotros. Se están dando muchos falsos negativos y es muy difícil un falso positivo. Está ocurriendo hasta en casos de personas relevantes», apuntó Boné.

Asimismo, el alcalde y sanitario ha reprochado que en estas últimas pruebas solo se hayan sacado muestras de la garganta y no también de los orificios nasales. «Ellos han dudado de nuestros PCR, que tenían el sello institucional. Aquí hay una trabajadora a la que le han hecho ya 3 veces los test y aún no han sido concluyentes.», añadió Boné. El primer edil manifestó que continuará trabajando en la residencia, después de haberse aislado de su familia y no ocultó su malestar por las declaraciones vertidas en los últimos días sobre su gestión. «Como ya dije no voy a perder ni un minuto más en valorar unas declaraciones que me parecen de una muy baja catadura moral. Cada día que pasa me reafirmo en que hicimos lo mejor y ojalá hubiesemos hecho los test antes», concluyó Boné.