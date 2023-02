11,32 millones de euros para combatir la brecha digital del medio rural

El territorio continúa avanzando en su lucha para disminuir una brecha digital que todavía marca el día a día de miles de vecinos. Muestra de ello son las dos actuaciones valoradas en 11,32 millones de euros que estos próximos meses servirán para continuar desplegando internet de calidad en toda la provincia de Teruel. La primera será la instalación de fibra óptica que la empresa bajoargonesa Alternatic realizará a través de Abatel en aquellos municipios en los que hasta el momento ningún otro operador móvil haya llegado. Lo hará gracias al Programa Único-Banda Ancha, dotado de 6,3 millones. La segunda, valorada en 4,99 millones, fue anunciada este lunes por la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, y servirá para dotar de internet a 1 GBps a zonas industriales y empresariales de 106 municipios aragoneses: 41 de la provincia de Teruel, de los cuales 24 se sitúan en el Bajo Aragón Histórico.

Los dos proyectos se unirán a la mejora que la conectividad y la digitalización del territorio ha vivido en estos últimos años según el alcañizano Daniel Giner, director de Alternatic. «Si hablamos de hace cinco años, la situación era pésima. Hemos avanzado mucho y creo que podemos confiar en un futuro mejor», defiende.

Aún con ello, quedan obstáculos pendientes. Son muchas las pequeñas poblaciones que todavía no cuentan con una buena conexión a internet, un requisito que actualmente resulta crucial en una sociedad cada vez más digitalizada y donde el teletrabajo continúa ganando peso. La instalación de fibra óptica que Alternatic pondrá en marcha este año busca solventar esta situación. El proyecto, que comenzará en los próximos meses y se prevé acabar de desarrollar durante 2024, beneficiará a todas aquellas zonas o municipios que, debido a su situación geográfica, no resultan «rentables». «Estamos hablando de zonas o barrios periféricos de los pueblos. Algunos ejemplos podría ser la zona de la huerta de Alcañiz dirección a Castelserás, pero también otras áreas de Puigmoreno, Calanda, Mas de las Matas, Valderrobres o Mirambel. Hay muchas viviendas que ahora mismo no disponen y van a ser cableadas», recalca.

Para su instalación será crucial la colaboración con los Ayuntamientos. «Estamos hablando de las zonas más rurales. Al no disponer de fibra, lo normal será que tengamos que colocar postes o realizar zanjas para poder llegar ahí, por lo que tendremos que acordar permisos», añade Giner, quien también celebró que una empresa del territorio vaya a encargarse de una tarea que supone un gran avance para sus vecinos.

El despliegue se podrá realizar gracias a una subvención que la provincia de Teruel ha recibido a través del Programa UNICO- Banda Ancha, impulsado por el Gobierno Central a operadores de telecomunicaciones y cuyo objetivo es el despliegue de infraestructuras de internet de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios de, al menos, 300 Mbps, escalables a 1 Gbps. A la provincia de Teruel le corresponden 6,3 millones del total de 17,2 asignados para Aragón, una cantidad que casi dobla los 3,5 millones de la última adjudicación del plan PEBA (2020) que se está desarrollando en paralelo. El grupo Abatel, del que Alternatic forma parte, ha sido el adjudicatario seleccionado para ello.

En concreto, los 6.352.970 euros asignados para la provincia tienen como objetivo desarrollar proyectos que permitan extender la cobertura como mínimo en 7.208 unidades inmobiliarias, sean hogares o empresas. La cuantía de la subvención asignada a cada provincia se ha establecido en función del número de viviendas sin cobertura y la existencia previa de planes para su dotación en un horizonte de tres años.

Este programa canalizará una de las principales inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el área de la conectividad digital con el objetivo de ampliar la cobertura de banda ancha al 100% de la población para 2025.

Mejora de la fibra en polígonos

A esta mejora también se unirán otras que también comenzarán a ponerse en marcha durante los próximos meses. Este lunes la consejera Maru Díaz anunció que el Gobierno de Aragón destinará 4,99 millones de euros para dotar de internet de 1 Gbp a zonas industriales y de alta concentración empresarial de 106 municipios aragoneses de las tres provincias con 3.000 potenciales usuarios.

En la provincia de Teruel se beneficiarán 41 municipios, 24 ubicados en el Bajo Aragón Histórico: Aguaviva, Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Aliaga, Alloza, Andorra, Ariño, Calaceite, Calanda, Castelnou, Castelserás, Escucha, Foz-Calanda, Gargallo, Hinojosa de Jarque, Jarque de la Val, La Portellada, Los Olmos, Mas de las Matas, Mazaleón, Peñarroya de Tastavins, Utrillas y Valjunquera.

La actuación forma parte del Plan Aragón Territorio Conectado y viene a complementar al primer plan autonómico de banda ancha en polígonos industriales, que ha llevado internet a 37 recintos con 1.850 usuarios, y que amplía ahora el ámbito de actuación también a centros logísticos y otras áreas de alta concentración empresarial, atendiendo las peticiones de las asociaciones empresariales y municipios.

Según explicó Díaz, se actuará en tres líneas para facilitar la participación de diferentes operadoras. Por un lado, se subvencionará el despliegue de fibra para una conexión ultrarrápida (1 Gbps) hasta los polígonos o áreas económicas (1,5 millones de euros). Por otro, se financiará el cableado para la llamada ‘última milla’, esto es, la instalación de una red de conectividad para prestar el servicio en el área, ya sean de titularidad pública (1,5 millones), como privada (995.625 euros).

Y por último, como novedad, se subvencionará también a las empresas y fábricas instaladas en esas zonas la adecuación o implantación de su propia red interna que conecte ordenadores, maquinaria o dispositivos móviles para poder aprovechar al máximo la nueva calidad de acceso a internet.

«Seguimos avanzando en el compromiso por eliminar la brecha territorial en el acceso a internet en toda nuestra Comunidad y por mejorar la calidad de esa conexión», señaló tras asegurar que «el esfuerzo y el acelerón inversor en los tres últimos años en el medio rural y la coordinación con el Gobierno central está dando ya sus frutos». Entre ambas administraciones se han invertido cerca de 48 millones de euros.

Actualmente, según añadió, el 90,29% de hogares aragoneses disponen ya de una conexión por encima de los 100 megas, calidad que la pandemia reveló como óptima para un buen servicio. Se trata de nueve puntos más que en 2019. Y con las actuaciones ya en marcha o comprometidas, a finales de este año se alcanzará el 97,13% y a finales de 2024, prácticamente el 100% (99,59%).