120 familias de Alcañiz podrán acceder a hasta 500 euros de ayudas a la natalidad

Cerca de 120 familias alcañizanas -con hijos nacidos o adoptados entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023 e inscritos en el padrón municipal- podrán optar a las ayudas a la natalidad de la Diputación de Teruel. El Ayuntamiento de Alcañiz acaba de publicar en su sede electrónica los requisitos para solicitar estas subvenciones dirigidas al consumo de bienes de primera necesidad para los primeros meses de vida de estos recién nacidos. Por ejemplo, artículos de farmacia y parafarmacia, productos y artículos de higiene y baño, productos de lactancia y de alimentación, ropa y calzado de bebé y niño hasta 3 años, y productos de ortopedia para niños con necesidades especiales.

Las ayudas pueden solicitarse hasta el próximo lunes 21 de julio. Para su tramitación, las familias interesadas deberán identificar la tutoría legal correspondiente, atestiguar el reciente nacimiento del bebé a través del libro de familia y dar fe de su censo alcañizano. Así consta en las instrucciones que ya están publicadas en sede electrónica municipal. El Ayuntamiento señala un tope máximo de ayudas por cada familia cifrado en 500 euros, cantidad que irá en función de la subvención total que determine la Diputación de Teruel, promotor y financiador de esta línea de subvenciones.

El objetivo de estas ayudas se enmarca en la filosofía de fomentar el asentamiento de la población en el medio rural y colaborar en los gastos que la familia tiene que hacer frente por el nacimiento o adopción. Y para su gestión inicial, el Ayuntamiento de Alcañiz solicita a las familias beneficiarias en este plazo abierto que tramiten una autorización con la que llevará a cabo la petición total a la DPT de las ayudas que le correspondan al municipio. Una vez recibido el importe, el Ayuntamiento lo distribuirá a los padres que hayan procurado la autorización, por el importe total de compras que hayan efectuado durante el tiempo en el que la convocatoria permanezca abierta.

Compras hasta el próximo 31 de octubre

Determinan las bases de esta ayuda que no son subvencionables los productos de alimentación, higiene, baño, farmacia y parafarmacia que no sean exclusivamente infantiles; tampoco son subvencionables sillas de paseo, portabebés, cunas, juguetes, en definitiva, gastos no básicos. Las compras serán realizadas en comercios con sede social en la provincia de Teruel, y en esta convocatoria se acreditarán por medio de facturas, de tal manera que no computarán recibos ni tickets, y el pago deberá llevarse a cabo a través de transferencia o con tarjeta. Sólo se podrán hacer pagos en efectivo hasta un importe máximo de 50 euros, haciendo constar en la factura que efectivamente se ha pagado.

De la misma manera, las facturas deberán contener el nombre del establecimiento o proveedor, el número y fecha de la factura, el concepto y el importe. Irán a nombre del progenitor que haga la gestión de la subvención, y la transferencia o pago con tarjeta deberá ser realizada por esa misma persona. La fecha de las facturas, es decir, el plazo para llevar a cabo las compras, podrá estar comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de octubre de este 2023, hasta dentro de casi cuatro meses.

Casi 60.000 euros en consumo en la primera campaña

Esta nueva convocatoria de ayudas a la natalidad da continuidad a una primera campaña que se llevó a cabo en los últimos meses del año pasado y los primeros meses de este 2023. En esa edición, que corrió a cargo del propio Ayuntamiento de Alcañiz, un total de 110 familias fueron beneficiarias de estas ayudas, con un importe por niño 500 euros.

Esas ayudas movilizaron un total de compra de 58.732,40 euros en establecimientos alcañizanos, de los que casi la mitad fueron destinados a ropa y calzado, seguido por medicamentos y productos de farmacia para niños, un 32%, y casi un 21% para la compra de alimentación. Se hicieron compras en un total de 79 establecimientos de Alcañiz y alrededores: 43 destinados a la alimentación, 9 farmacias, 20 tiendas de ropa y calzado y 7 de otros artículos.