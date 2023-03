Más de 120 trabajadores del operativo de incendios en el Bajo Aragón están convocados a huelga

Los trabajadores del operativo de incendios forestales de Aragón irán a la huelga indefinida a partir del día 21, además de efectuar los paros parciales para los días 17 y 20, al no haber alcanzado un acuerdo con la empresa pública SARGA, en una reunión mantenida este miércoles en el SAMA. El Comité de Huelga ha informado mediante un comunicado que la dirección de SARGA «no ha aportado propuestas para la solución del conflicto». La plantilla contribuye en gran medida a la vertebración del territorio rural como un servicio público «esencial» que solamente en el Bajo Aragón Histórico cuenta con más de 120 trabajadores dedicados a la prevención, detección y extinción. Son encargados de generar y mantener infraestructuras contra incendios forestales como son los cortafuegos o las áreas de protección de municipios que les permiten afrontar con mayor eficacia y seguridad su trabajo en época estival.

Desde el Comité denuncian, que la empresa «se excusa» en que tanto la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente como la Dirección General de Gestión Forestal «no les han dado autorización para mejorar los puntos demandados por la parte social, ni la mera negociación de los mismas». Según informan, el principal motivo de la convocatoria de huelga es que a pesar de «un incremento presupuestario significativo», este «no ha repercutido en la mejora del servicio ni en la calidad del trabajo, ya que se niega sistemáticamente la negociación con los sindicatos».

«Desde el Comité de Huelga entendemos que tanto empresa como Gobierno de Aragón no están apostando por la mejora del operativo de incendios y todo lo que conlleva, como la fijación de población en las zonas rurales o la mejora del servicio público», denunciaron. Afirman que el incremento presupuestario iba destinado a mejorar las condiciones laborales del operativo de incendios y el servicio dado a la ciudadanía, además de reivindicaciones históricas del colectivo, pero «el presupuesto se compromete para otras cuestiones que no son las que se prometieron a la plantilla».

Desde el pasado día 27 de febrero la parte social ha emprendido una batería de movilizaciones que culminó con una manifestación por el centro de Zaragoza el pasado día 11. Posteriormente se convocaron los paros parciales los días 17 y 20 y una huelga indefinida a partir del 21, que continúan vigentes después de que la negociación en el SAMA (Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje) para intentar desbloquear esta situación y poder desconvocar la huelga fracasase.

Denuncian condiciones «extremadamente precarias»

Después del año de incendios forestales más destructivo que se recuerda en Aragón con miles de hectáreas calcinadas incluso con cascos urbanos afectados por las llamas, los trabajadores denuncian que la empresa pública SARGA y el Gobierno de Aragón continúan teniendo a sus trabajadores en unas condiciones laborales «extremadamente precarias».

Las reivindicaciones de la plantilla comienzan con que se ponga en la mesa de negociación el aumento presupuestario que la Consejería de Medio Ambiente «tiene bloqueado» para aumentar el tiempo de trabajo a los puestos fijos de vigilancia. Asimismo, piden incrementar el porcentaje de contratación de todos los elementos (PFV, brigadistas y conductores de autobomba) y convertir los contratos a fijos indefinidos con la denominación de bombero forestal, la segunda actividad y el reconocimiento del recorrido profesional.

«Nos jugamos la vida todos los veranos con contratos de peón ordinario. No somos fijos indefinidos, no trabajamos los 12 meses, nos pagamos parte de la Seguridad Social con nuestro salario, no hay segunda actividad, no tenemos formación de calidad, nos imponen las vacaciones, nos niegan la reducción de jornada por cuidado de menores, hacemos jornadas de 12 horas de extinción y tenemos guardias a 15 min por 40 céntimos la hora, entre otros muchos abusos laborales», denunciaron los trabajadores a La COMARCA.

«Zonas especialmente sensibles»

Destacan que el territorio bajoaragonés tiene extensas zonas «especialmente sensibles» catalogadas de «alto riesgo» como es el caso del Matarraña con potencial para que se produzca un gran incendio forestal. Esto pone en la «cuerda floja» al medio natural y paisajístico con lo que ello conlleva, perjuicios en el turismo, la agricultura, la ganadería, la micológica, etc. En los primeros meses de 2023 las brigadas han tenido numerosas intervenciones en la comunidad, «casi a diario», como lo acontecido en Calanda que puso en riesgo varios masicos. «Las condiciones de estrés hídrico y las altas temperaturas que ya se están dando no presagian nada bueno par esta campaña de incendios», advierten.

Desde el sector advierten también que la virulencia de fenómenos van en aumento año tras año por el cambio climático con menos pluviometría y más olas de calor. Esta circunstancia se ha visto reflejada en conatos que se quedaron en un «gran susto» como el de el pasado año a las puertas de Valderrobres, y en los peores casos desastres como en Nonaspe, el Moncayo o Ateca quemándose miles de hectáreas Es por ello que piden a las instituciones «ser consecuentes y apostar por un operativo profesional que pueda dar servicio en las contingencias en los pueblos».