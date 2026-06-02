15 grupos internacionales y aragoneses se darán cita en Tamborile el 12 y 13 de junio

15 propuestas artísticas de Francia, Perú, Chile, Polonia y República Checa, junto a artistas llegados desde distintos puntos de España, incluidos de Aragón se darán cita en una nueva edición del Festival Tamborile en Mezquita de Jarque el 12 y 13 de junio. Se trata de uno de los principales referentes de la música de calle en España y única en Aragón por su especialización en este ámbito artístico. El programa incluye nombres como La Compagnie Apito (Francia), Acousteel Gang (Francia), Caravana Banda (Polonia-España-República Checa), Cholo Chicha (Perú-Chile-España), Always Drinking Marching Band (Barcelona), Sonido Vegetal (Granada), Orkresta (Euskadi), Fongo (Huesca), Los Craks del 29 (Zaragoza), Gaiteros de Estercuel o Minicharanga Delao (Alcorisa), entre otros.

La presentación de la XVI edición de este festival se ha celebrado, este martes, en la sede de la Diputación Provincial de Teruel. Este año se recupera el formato que dio origen al festival, concentrando la mayor parte de la programación en una intensa jornada el sábado. La actividad se desarrollará en las calles de Mezquita del Jarque, que aspiran en transformarse en un gran escenario al aire libre capaz de reunir a miles de personas en una localidad de apenas 83 habitantes. Los detalles han sido explicados en rueda de prensa por el diputado delegado de Cultura de la Diputación Provincial de Teruel, Miguel Iranzo Hernández y los representantes de la organización del festival Jorge Sancho, Clara Sancho y Jorge Andrés.

La programación recorrerá estilos tan diversos como la música balcánica, lacumbia andina, el gipsy punk, el swing, el reggae, el funk, el rock o la música tradicional aragonesa. Se mantienen una de las principales señas de identidad del festival: la convivencia entre música de calle, conciertos de escenario y propuestas participativas dirigidas a todos los públicos."El cartel de este año refleja muy bien la identidad que hemos construido durante estos dieciséis años. Convivirán algunas de las propuestas más destacadas de la música de calle europea con artistas nacionales y una importante representación aragonesa", ha señalado Jorge Sancho, representante de la organización.

Aunque no ha podido asistir al acto de presentación, Lorenzo Martín, concejal de Cultura de Mezquita de Jarque y miembro de la Asociación Cultural Tamborile, quiso trasladar también su valoración sobre el festival, destacando que "para Mezquita de Jarque, Tamborile es mucho más que una cita cultura". Es un proyecto que forma parte de la identidad de nuestro municipio y que demuestra que los pequeños pueblos también pueden convertirse en referentes", ha destacado.

Desde su nacimiento en 2009, Tamborile se ha consolidado como uno de los tres festivales pioneros de España dedicados específicamente a la música de calle, junto a Haizetara (Amorebieta-Etxano, Bizkaia) y FEMUKA (El Espinar, Segovia). A lo largo de sus quince ediciones anteriores ha reunido a 142 bandas, más de 1.250 músicos y artistas y más de 40.000 asistentes acumulados, cifras que lo sitúan entre los proyectos culturales más consolidados del medio rural aragonés.

Educación y foco social

Más allá de la programación musical, Tamborile volverá a desplegar una importante vertiente educativa y social, mediante distintas actividades desarrolladas en colaboración con el CRA Pablo Antonio Crespo, la Escuela Infantil de 0 a 3 años, la Comarca Cuencas Mineras y diversas entidades del territorio. Entre ellas destaca el taller de animación musical que se desarrollará del 12 de junio con el alumnado del CRA y de la Escuela Infantil, así como las actuaciones que el músico asturiano El Nene de la Vega en la residencia de ADISLAF de Utrillas y en la Residencia de Mayores de Martín del Río. "Uno de los aspectos que más es que siga siendo un proyecto construido desde la participación vecinal. Detrás de cada edición hay meses de trabajo voluntario y la implicación de muchas personas" ha valorado Clara Sancho, organizadora del festival.

El festival cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mezquita de Jarque, la Comarca Cuencas Mineras, la Diputación Provincial de Teruel y el Gobierno de Aragón.