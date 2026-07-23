El 15% de la superficie quemada en Ejulve ya había sido reforestada tras el incendio de 2009

El incendio en el sierra de Majalinos, en el término municipal de Ejulve está ya estabilizado. Los efectivos que trabajan en la zona, dieron la situación por controlada en torno a las 21.30 del miércoles. Actualmente, todavía trabajan en la zona cuatro brigadas terrestres, cinco autobombas y una APN del dispositivo INFOAR. Además, también permanece en la zona una nodriza de la Diputación Provincial de Zaragoza.

La situación mejora, pero la tranquilidad todavía no llega del todo. El miércoles hubo reproducciones en varios puntos, un «susto» que obligó a reclamar más medios aéreos para contener las llamas. En las últimas 90 horas el fuego ha calcinado 1.400 hectáreas con un perímetro que alcanza los 28 kilómetros y ha obligado a evacuar a 266 vecinos de Molinos, La Cañadilla y Cirugeda.

Aunque las llamas ya no avanzan todavía existe preocupación. «Tranquilos no vamos a poder estar hasta que nos confirmen que el incendio está extinguido, esperamos que la noticia llegue pronto, pero, mientras tanto, tenemos que extremar al máximo las precauciones», explica Ovidio Ortín, alcalde de Ejulve.

Las llamas han afectado al monte y una parte, unas 200 hectáreas, lo que supone un 15% del total se corresponden con zonas reforestadas tras las llamas que arrasaron la zona en 2009. Sabinas, pinos y otras especies que intentaban volver a surgir y formar un bosque vuelven a convertirse en cenizas.

Según apuntan desde el Gobierno de Aragón, el paso de las llamas fue «muy rápido en el lugar» y puede que algunas de las especies más resistentes puedan volver a brotar por si mismas en un tiempo. Aun así, habrá que esperar antes de poder avaluar los daños. Las cosecuencias económicas podrían alcanzar los 400.000 euros, teniendo en cuenta que el coste de replantar una hectárea es de unos 2.000 euros.

Desde el Ayuntamiento lamentan que en pocas horas se ha perdido «el trabajo de más de quince año». «Somos un Ayuntamiento muy pequeño, que no puede asumir la reforestación de todo el monte. Ya trabajamos mucho para conseguir una empresa que se encargara la reforestación y DGA también ha hecho su propia labor, pero este incendio supone volver hacia atrás», explica Ortín.

Una vez se de por extinguido el incendio, aseguran desde DGA, en otoño, volverán las labores de reforestación. Celebran, sin embargo, que la llamas no han alcanzado a los ejemplares de árboles sigulares que hay documentados en la sierra de Majalinos.