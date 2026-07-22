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22 JUL 2026|

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Regreso a casa de los evacuados por el incendio de Ejulve: «Volvemos agradecidos por la acogida de nuestros vecinos alcorisanos»

Los 266 desalojados han vuelto este miércoles a sus casas después de pasar la noche en el pabellón alcorisano. 250 son de Molinos, mientras que 16 pertenecen a las pedanías de La Cañadilla y Cirugeda

Emilio Cano y Nuria Iranzo, vecinos de Molinos que este miércoles han regresado a casa / Beatriz Severino
Emilio Cano y Nuria Iranzo, vecinos de Molinos que este miércoles han regresado a casa / Beatriz Severino

Beatriz SeverinoCamila Ortiz Tomaselli22 07 2026

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Los 266 desalojados por el incendio de Ejulve han empezado a regresar este miércoles a sus casas después de haber sido evacuados por precaución hasta Alcorisa ante la posible llegada de humo a sus pueblos. El mayor número de ellos, unos 250 vecinos, pertenecen a Molinos, donde el regreso se está llevando poco a poco aunque con notable alegría. Otros 11 también pueden volver ya a La Cañadilla y 5 a Cirugeda, las dos pedanías de Aliaga que también tuvieron que ser desalojadas.

Después de pasar la noche en el pabellón de Alcorisa, el albergue o casas de familiares y amigos, el ambiente de esta mañana en Molinos estaba marcado por aquellos que el lunes tuvieron que preparar equipaje sin saber realmente cuándo podrían volver a sus casas. Algunas como Nuria Iranzo incluso llegaron a guardar en su maleta retratos de familiares “por lo que pudiese llegar a pasar”. “Lo primero que cogí fueron las fotos de mis padres y mi hermano, que ya no están conmigo”, ha contado. Y es que para ella y su marido Emilio Cano, igual que para el resto, tener que marcharse no fue fácil. “La experiencia fue escalonada, porque además ya nos habían dicho que existía la posibilidad de tener que evacuar. Pero aun así, fue angustiante. Es una experiencia única que esperamos no tener que repetir nunca”, ha explicado Cano.

Otras como Dalila Zermeño incluso han recordado cómo al salir de casa en la madrugada del lunes ya se empezaba a oler algo del humo que llegaba desde Ejulve. “Te vas con un susto en el cuerpo”, ha afirmado. En su caso, ha pasado la noche en su coche junto a su marido Jonathan Moreno. “El pabellón estaba muy bien, pero tengo un problema de tengo un problema de dispepsia funcional y no podía dormir en la cama que se había habilitado”, ha apuntado Moreno. Y por eso, este miércoles el regreso a sus casas ha sido todo un alivio, sobre todo después de la “gran acogida” que han recibido en Alcorisa.

Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil y el Ayuntamiento se han volcado con ellos durante estos dos días. Y así lo ha confirmado Iranzo: “Volvemos con el corazón lleno de la empatía y el cariño que hemos recibido de nuestros vecinos de Alcorisa”. Además, los de Molinos también han destacado la rapidez para recibir información ante un panorama tan angustioso.

Jonathan Moreno y Dalila Zermeño, vecinos de Molinos, en su regreso este miércoles a casa / Beatriz Severino
Jonathan Moreno y Dalila Zermeño, vecinos de Molinos, en su regreso este miércoles a casa / Beatriz Severino

El mayor miedo que han compartido era que se volviera a repetir el desastre que ya se vivió en 2009. El aire ha ido marcando la evolución del incendio, que incluso llegó a amenazar a bienes patrimoniales tan importantes como los órganos de Montoro o el puente natural de La Fonseca. Si el viento se hubiese llevado las llamas hacia allí, “podría haber sido un desastre”. “Se nos pone a todos la piel de gallina solo de pensarlo”, ha lamentado el gerente del Parque Cultural del Maestrazgo, Ángel Hernández Sesé.

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