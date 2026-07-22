Incendio en Ejulve: Los 266 desalojados de Molinos, La Cañadilla y Cirugeda pueden volver a sus casas

El incendio forestal que desde el lunes por la tarde afecta a la Sierra de Majalinos ha mejorado durante esta pasada madrugada y se encuentra en vías de estabilización. Prácticamente todo el perímetro de las llamas -unos 28 kilómetros- está frio y se ha rebajado la alerta a nivel operativo 1. Se ha desmovilizado a la Unidad Militar de Emergencias y a lo largo de la mañana se permitirá el regreso de las 266 personas desalojadas: 250 de Molinos, 11 de La Cañadilla y 5 de Cirugeda.

Se reaben también durante esta mañana las dos carreteras que tuvieron que ser cortadas la A-1702 (The Silent Route) entre Villarluengo y Ejulve y la A-2403 de Ejulve hacia el cruce con la TE-49 en la Venta de La Pintada.

Según los ultimos datos, se mentiene el número de hectáreas quemadas en 1.400, practicamente todas ellas en el término municipal de Ejulve y en la sierra de Majalinos. Aunque hay una parte quemada que coincide con el terrible incendio que asoló la zona en 2009, este ha calcinado zonas de pinar que entonces se salvaron.

El consejero de Interior de Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha anuncido tras la reunión del CECOPI de este miércoles que la situación del incendio «ha evolucionado muy bien durante toda la noche». Aunque durante la jornada de este miércoles se esperan altas temperaturas y rachas de viento, desde DGA consideran que los medios propios serán suficientes para conseguir «la estabilización total del incendio». Por el momento se descarta que pueda haber daños materiales en las masías que fueron desalojadas y que quedaron más cerca de las llamas.

El operativo desplegado por INFOAR, del Gobierno de Aragón, está compuesto por una brigada helitransportada con helicóptero, siete brigadas terrestres, siete autobombas y tres APN que se encargan de la consolidación y la extinción de las llmas. Además, se mantiene el Puesto de Mando Avanzado con sus técnicos, bajo la coordinación del director técnico de extinción y con el apoyo del personal de GADEX.

Previsión para las próximas horas

Durante la reunión se ha analizado igualmente la previsión meteorológica para las próximas horas. Según AEMET, entre las 11.00 y las 18.00 se espera viento de componente suroeste con una intensidad media de unos 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. A partir de la tarde se prevé una disminución de la intensidad del viento y una evolución más favorable de las condiciones meteorológicas.

Si el proceso de realojo se completa con normalidad y las carreteras pueden reabrirse según lo previsto, el Gobierno de Aragón estudiará esta misma tarde un nuevo descenso del nivel de emergencia hasta Situación Operativa 0 Nivel 0, lo que supondría avanzar un paso más hacia la recuperación de la normalidad.