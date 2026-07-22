Actualizado 13:16

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

22 JUL 2026|

Actualizado 13:16

El incendio de Ejulve en la Sierra de Majalinos, en imágenes

Las rachas de viento, las llamas y el humo han obligado durante las últimas jornadas a poner en alerta a varios muncipios. La situación ha mejorado este miércoles y ha comenzado la desescalada de medios

Estado en el que han quedado las laderas afectadas por el incendio./ DGA
Estado en el que han quedado las laderas afectadas por el incendio./ DGA

La COMARCA22 07 2026

Comentar

ActualidadSucesos

Tras varios días con las llamas asolando la Sierra de Majalinos, el incendio forestal de Ejulve está en vias de estabilización. Se han calcinado 1.400 hectáreas y el perímetro de supera los 28 kilómetros. La historia se repite 17 años después. Una parte parte de la extensión afectada se corresponde con la zona que ya se quemó en 2009 que en ese momento superó las 8.000 hectáreas. Ahora se añaden otros pinares que entonces pudieron salvarse y que este julio no han corrido la misma suerte.

Las rachas de viento, las llamas y el humo han obligado durante las últimas jornadas a poner en alerta a varios muncipios como Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader. Finalmente tuvieron que ser desalojadas 266 personas de Molinos, La Cañadilla, Cirugeda y tres masías de la zona. Este miércoles todos ellos pueden regresar a sus casas.

  • Los medios del dipositivo de INFOAR seguirán trabajando en la zona./ DGA
  • El incendio de Ejulve ya ha calcinado 1.400 hectáreas de la Sierra de Majalinos / DGA - Fabián Simón
  • El incendio de Ejulve ya ha calcinado 1.400 hectáreas de la Sierra de Majalinos / DGA - Fabián Simón
  • El humo que sale de Majalinos avivado por el viento obliga al desalojo de algunas localidades. / DGA
  • Incendio forestal declarado este lunes en Ejulve / INFOAR
  • Incendio forestal declarado este lunes en Ejulve / INFOAR
  • Los efectivos de la UME trabajan en la extinción del incendio de Ejulve./ UME
  • Incendio forestal declarado este lunes en Ejulve / M. N.
  • Incendio en Ejulve declarado este lunes. / INFOAR
  • Incendio forestal declarado este lunes en Ejulve / INFOAR
  • El fuego se ha quedado muy cerca de varias masías de la zona./ DGA
  • El vicepresidente Nolasco y el consejero Biendicho se han desplazado este martes hasta Ejulve para comprobar la evolución del incendio / DGA

Instantes del incendio forestal en la sierra de Majalinos de Ejulve con el trabajo de los agentes forestales, voluntarios y las visitas institucionales del Gobierno de Aragón./ INFOAR-DGA-M.M.R.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Incendio en Ejulve: Los 266 desalojados de Molinos, La Cañadilla y Cirugeda pueden volver a sus casas

La situación ha mejorado durante la noche y prácticamente todo el perímetro del incendio está frío. Se rebaja el nivel de alerta de protección civil y se retiran los efectivos...

Comentar

Incendio en Ejulve: Los 266 desalojados de Molinos, La Cañadilla y Cirugeda pueden volver a sus casas

El incendio de Ejulve supera las 1.400 hectáreas calcinadas y mantiene desalojadas a 266 personas de Molinos, La Cañadilla y Cirugeda

La situación ha mejorado gracias a una tormenta que ha refrescado la zona durante la tarde, pero el Operativo de INFOAR recuerda que la orografía del terreno dificulta la extinción....

Comentar

Actualizada

El incendio de Ejulve supera las 1.400 hectáreas calcinadas y mantiene desalojadas a 266 personas de Molinos, La Cañadilla y Cirugeda

Vecinos desalojados por el incendio de Ejulve: «Meter en la maleta nuestras cosas sin saber qué va a pasar ha sido traumático»

FOTOGALERÍA. Unas 200 personas llegaron el lunes a la madrugada a Alcorisa tras evacuar Molinos debido al avance del fuego. Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil y el Ayuntamiento alcorisano...

Comentar

Vecinos desalojados por el incendio de Ejulve: «Meter en la maleta nuestras cosas sin saber qué va a pasar ha sido traumático»

El incendio de Majalinos revive los fantasmas de 2009, cuando el fuego arrasó sin piedad más de 12.000 hectáreas en seis focos distintos en el Bajo Aragón Histórico

HEMEROTECA. El 21 de julio de 2009 una tormenta seca descargó más de 5.000 rayos en territorio bajoaragonés que, unidos al viento y el calor, desembocaron en la peor oleada...

Comentar

El incendio de Majalinos revive los fantasmas de 2009, cuando el fuego arrasó sin piedad más de 12.000 hectáreas en seis focos distintos en el Bajo Aragón Histórico

El incendio de Ejulve, visible desde pueblos como Berge o La Ginebrosa: «Lo estamos viviendo con inquietud»

El fuego ha sorprendido a los vecinos y mantiene en vilo a los 300 desalojados de Molinos y Ladruñán, Dos Torres del Mercader y Cuevas de Cañart, en preaviso por...

Comentar

El incendio de Ejulve, visible desde pueblos como Berge o La Ginebrosa: «Lo estamos viviendo con inquietud»

Aguaviva estrena depuradora tras más de diez años de espera: «El agua llegará más limpia al Bergantes»

El coste de la obra asciende a los 1,2 millones de euros tras la adjudicación del segundo contrato en octubre de 2025. Estará en funcionamiento desde la próxima semana

Comentar

Aguaviva estrena depuradora tras más de diez años de espera: «El agua llegará más limpia al Bergantes»
Periódico del Bajo Aragón Histórico