Tras varios días con las llamas asolando la Sierra de Majalinos, el incendio forestal de Ejulve está en vias de estabilización. Se han calcinado 1.400 hectáreas y el perímetro de supera los 28 kilómetros. La historia se repite 17 años después. Una parte parte de la extensión afectada se corresponde con la zona que ya se quemó en 2009 que en ese momento superó las 8.000 hectáreas. Ahora se añaden otros pinares que entonces pudieron salvarse y que este julio no han corrido la misma suerte.

Las rachas de viento, las llamas y el humo han obligado durante las últimas jornadas a poner en alerta a varios muncipios como Cuevas de Cañart, Ladruñán y Dos Torres de Mercader. Finalmente tuvieron que ser desalojadas 266 personas de Molinos, La Cañadilla, Cirugeda y tres masías de la zona. Este miércoles todos ellos pueden regresar a sus casas.

Instantes del incendio forestal en la sierra de Majalinos de Ejulve con el trabajo de los agentes forestales, voluntarios y las visitas institucionales del Gobierno de Aragón./ INFOAR-DGA-M.M.R.