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08 SEP 2026|

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17 carrozas listas para alzarse con los 1.000 euros de premio en Alcañiz

Los segundos se llevarán 800 euros y los terceros, 600. El jurado está formado por cinco personas y se valorarán aspectos como el diseño o ambiente

La Bota ha elaborado un gran dragón, que promete. / Alberto Gracia
La Bota ha elaborado un gran dragón, que promete. / Alberto Gracia

Alba Zurita08 09 2026

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Alcañiz

ActualidadCultura y OcioFiestas patronales

Entre recortes, pinturas, cartulinas, lápices, telas, tijeras y muchas otras herramientas se identifican los peñistas y asociaciones alcañizanas durante estas últimas semanas. El desfile de carrozas es uno de los actos de mayor afluencia y para obtener el título de ganadores hacen falta muchas horas de dedicación y trabajo, tal como puede verse en las imágenes que acompañan este reportaje.

Las peñas tienen a su disposición el Recinto Ferial desde hace unas semanas y aunque algunas lo utilizan, otras prefieren hacerlo en un local privado para mantener el secreto hasta el final. El desfile será el miércoles a las 19.00 y en total se han inscrito 17 grupos entre peñas y asociaciones. El juego establece un primer premio de 1.000 euros, un segundo de 800 euros y un tercero dotado con 600 euros. El 4º clasificado recibirá un accésit de 500 euros (o el importe proporcional establecido según el número carrozas participantes). En el caso de las carrozas creadas por asociaciones con reina, se establece un único premio de 600 euros a la mejor carroza y accésits de 500 euros para el resto de carrozas clasificadas.

El jurado valorará diferentes aspectos como la composición, ambientación o animación. Está compuesto por al menos cinco personas de Alcañiz, entre ellas ciudadanos con estudios en interpretación, diseño y arte y de la brigada del Ayuntamiento de Alcañiz. El desfile empezará a las 19.00 en la avenida Aragón, junto al Embudo. A partir de allí, recorrerán toda la avenida Aragón para mostrar al público y al jurado porque merecen ser los ganadores de una nueva edición del desfile de carrozas.

Cabe recalcar, que los ganadores del año fueron los curas del Sofocón, que sorprendieron con una divertida propuesta en la que sus integrantes iban disfrazados de papas. El segundo lugar, Las Cucañas con su imponente caballo de Troya y el tercer puesto la peña Rmb, que apostó durante el desfile por una puesta en escena inspirada en la serie ‘The Walking Dead’. De las carrozas de reinas, la ganadora fue la taurina con 600 euros.

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