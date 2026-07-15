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15 JUL 2026|

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Alcañiz busca las carrozas más espectaculares de sus próximas fiestas: Abiertas ya las inscripciones

El plazo está abierto desde este miércoles 15 de julio hasta el 17 de agosto a las 15.00. Las inscripciones se tienen que hacer mediante instancia general y presentarse en el Registro General Municipal

Los ganadores de las carrozas de Alcañiz en 2025 / A.Z.
Los ganadores de las carrozas de Alcañiz en 2025 / A.Z.

La COMARCA15 07 2026

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Alcañiz

Cultura y OcioFiestas patronales

Las peñas y asociaciones de Alcañiz que deseen participar en el tradicional desfile de carrozas de las Fiestas Patronales ya pueden formalizar su inscripción. Desde este miércoles y hasta el próximo 17 de agosto a las 15.00 estará abierto el plazo para poder participar. Este evento es uno de los más multitudinarios y esperados de los días grandes de la capital bajoaragonesa en honor a la Virgen de los Pueyos y al Santo Ángel Custodio. Se celebrará el próximo 9 de septiembre a las 19.00. Con la apertura de las inscripciones, el Ayuntamiento de Alcañiz inicia la cuenta atrás para coordinar los preparativos y la logística de la semana más esperada del año.

Desde el Ayuntamiento recuerdan la importancia de garantizar la seguridad para minimizar cualquier riesgo de accidente o atropello. Además, queda expresamente prohibido lanzar caramelos u objetos similares al público; estos deberán ser repartidos estrictamente en mano por los acompañantes que vayan a pie.

El desfile concluirá oficialmente al comienzo de la avenida Aragón, junto al Embudo, punto en el cual todos los integrantes deberán descender del remolque de forma ágil y ordenada para no generar retenciones, permitiendo que el conductor regrese al recinto ferial bajo las indicaciones de la Policía Local.

También señala que tanto el personal del Ayuntamiento como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "supervisarán el cumplimiento de estas normas y realizarán inspecciones previas, reservándose el derecho a vetar o descalificar a las agrupaciones que no colaboren o infrinjan la normativa vigente".

Premios

Para las carrozas de las peñas, se establece un primer premio de 1.000 euros, un segundo premio de
800 euros y un tercer premio dotado con 600 euros. Del 4º clasificado al último recibirán un accésit de
500 euros (o el importe proporcional establecido según el número carrozas participantes).

En el caso de las carrozas creadas por Asociaciones con Reina, se establece un único premio de 600
euros a la mejor carroza y accésits de 500 euros para el resto de carrozas clasificadas, también
condicionado al crédito presupuestado máximo para el total del concurso.

Solicitudes y plazos

Las inscripciones se realizarán mediante instancia general presentándola en el Registro General Municipal o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcañiz aportando toda la documentación especificada en las bases. El plazo de recepción de solicitudes finalizará el día 17 de agosto de 2026 a las 15 horas.

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