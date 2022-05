170 corredores participan en el Cross Cuencas Mineras La Val

El Cross Cuencas Mineras La Val, celebrado el pasado e incluido en el VIII Circuito Intercomarcal de Carreras Escolares, reunió a un total de 170 atletas.

La competición se desarrolló sin ningún tipo de incidentes en una magnífica jornada en cuanto a la climatología se refiere. El paraje por el que transcurrió la carrera fue ideal para los competidores que dieron lo mejor de sí para lograr encaramarse a los puestos de honor. En cuanto a las clasificaciones se refiere en categorías de veteranos los triunfos correspondieron a Javier Gasión y Sara Falo en veteranos C, David Ariño y Beatriz Altaba en veranos B y David Rico y Eva Morraja en veteranos A. En senior, victorias para Raúl Pellicer y Marta Ferrer y en juvenil, Izán Edo fue el mejor.

En categorías escolares, en sub 16, triunfos para Youssef Sraydi y Doha El Yaquoute, en sub 14, Hamza El Amraouy y Daniel Alejos; en sub 12, Fahd Sraydi y Carlota Gasión; en sub 19, Nicolás Sancho y Noa Guarc; en iniciación, Saúl Cantero e Iratxe Pamplona y en preescolar, Alejandro Sancho, Amira Hanini y Aday Prats coparon el podio.