2.000 personas claman en Teruel por la «salvación» de la Atención Primaria en el medio rural

Las reivindicaciones por una Sanidad Pública «digna» han resonado esta mañana en Teruel. Bajo el lema ‘Salvemos la Atención Primaria’ unas 2.000 personas se han concentrado este sábado para pedir unos servicios sanitarios «dignos» para todos los habitantes del medio rural, independientemente del municipio en donde vivan. La manifestación convocada por el Movimiento de Acción Rural y la Federación de Vecinos de Teruel ha recorrido las calles de la capital turolense para terminar concentrándose en la Plaza de la Catedral, donde han expuesto las reivindicaciones «urgentes y necesarias». En el manifiesto, que se ha leído junto a la sede del Gobierno de Aragón en Teruel, han pedido a los políticos «compromiso de verdad» con la Atención Primaria

«Queremos dejar claro que aquí no vamos contra nada ni contra nadie, sino contra un sistema que en estos momentos no funciona. Se ha quedado obsoleto y no se corresponde con la realidad, sobre todo en el medio rural y en los hospitales de la provincia de Teruel», han dicho los manifestantes. Un mensaje destinado «a los que se fueron, a los que están y a los que vendrán». «Gobierne quien gobierne la Atención Primaria siempre se defiende», insistían.

Falta de médicos, incertidumbre ante los próximos concursos de traslados, listas de espera, transporte sanitario… son muchas las inquietudes de la provincia de Teruel ante el futuro más inmediato e «incierto». Por eso, este sábado los habitantes de muchas comarcas turolenses han salido a la calle para mostrar su descontento con la gestión «Es un motivo de justicia, merecemos Atención Primaria y sanidad pública para todos en el medio rural de Teruel», reivindicaba una manifestante. «Que no me quiten la ambulancia de mi pueblo porque nos quedamos perdidos», denunciaba otro hombre, mientras que otra vecina se preguntaba. «¿Queda algún médico o no queda ninguno? Se van a marchar todos ya. Esto ha sido un desastre, en la zona rural nos tienen sin soluciones», enfatizaba.

A la manifestación se han sumado 30 entidades sociales, ayuntamientos, sindicatos, asociaciones de amas de casa o partidos políticos. La demanda no es exclusiva de la comarca Cuencas Mineras desde donde se han fletado varios autobuses, también han acudido vecinos de otros puntos de la provincia como Jiloca, Sierra de Albarracín, Gudar Javalambre o Andorra Sierra de Arcos. «Estamos cansados de que nos hayan prometido estar con el medio rural y cubrir nuestras necesidades, cuando cada vez que toman una decisión es para hacer recortes y privarnos de nuestros derechos. Vamos a salir cada vez que nos recorten en derechos», destacaba otra vecina desplazada a Teruel.

Desde la organización, tanto desde el Movimiento de Acción Rural y la Asociación de Vecinos de Teruel, han valorado de forma «muy positiva» la respuesta social. «Ha sido la primera gran movilización de la provincia de Treuel en este 2022. Por parte del MAR hemos conseguido movilizar a más de 400 personas de las Cuencas Mineras», ha explicado Antonio Jiménez, uno de los portavoces del MAR. La de este sábado ha sido la octava concentración en defensa de la Sanidad rural que convoca el Movimiento en los últimos diez meses. «Han venido hasta dos coches de Huesca. La gente se da cuenta de que en la cadena de derechos sociales el de la Sanidad es el más importante. Si no tenemos salud no tenemos nada», ha reivindicado el portavoz del MAR.

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la provincia, su presidente Pepe Polo, también ha recalcado el «éxito» de la movilización. «Para ser la primera manifestación del año con 2.000 personas es todo un éxito. Se está demandando que la Atención Primaria sea uno de los objetivos prioritarios del Gobierno y sobre todo ese 25% de inversión en la Primaria que es necesaria y que se está pidiendo a nivel del Estado Español», ha explicado. Tanto desde la Federación como desde el MAR han adelantado una próxima convocatoria el 17 de marzo a las puertas de los centros de salud. «Queremos que la ciudadanía se implique en la defensa de la Atención Primaria como puerta de entrada al sistema sanitario».

También han alzado la voz los sindicatos que han pedido al Gobierno un mayor apoyo a la Sanidad de la provincia. «La gente y sobre todo los que viciemos en el medio rural estamos cansados. Es una reivindicación justa, pedimos para los centros de salud los médicos que tienen que estar», destacaba Alejo Galve, responsable de UGT en Teruel. Desde CCOO en Teruel han reivindicado dotar de medios «materiales y humanos» a todo el medio rural de la provincia y a los centros pequeños y sus hospitales, tanto el de Alcañiz como el de Teruel. «Basta ya. Es un clamor. El Gobierno de Aragón no puede seguir poniendo parches. La apuesta por la Sanidad Pública debe ser firme», ha reclamado Pilar Buj, responsable provincial de CCOO.

El colectivo de las personas mayores ha estado representado en la concentración con la participación del Consejo Aragonés de Personas Mayores. Su presidente, Teodoro Corchero, indicaba que son los «más afectados» ante los problemas que enfrenta la sanidad rural. «Es fundamental para las personas mayores tener una asistencia sanitaria de calidad. Pienso que la sanidad en España no es mala, pero evidentemente en el medio rural tenemos problemas que hay que resolver. Que vengan las especialidades, que se terminen los hospitales que afortunadamente se están haciendo y que se avance en los servicios básicos para todo el mundo, pero para los mayores más«, ha destacado.

Un contundente «No a la guerra» sobresalía en la manifestación de este sábado. Los manifestantes han condenado la invasión rusa en Ucrania. «Queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano. Por desgracia otra vez tenemos que decir no a la guerra».