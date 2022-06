El director gerente del parque tecnológico Technopark, Daniel Urquizu, defendió este jueves en las Cortes que gestiona una empresa pública rentable, cerró 2021 con un resultado positivo de 275.000 euros; y con 20 empresas en sus instalaciones que facturan más de 11 millones de euros y dan empleo a 80 personas. De ellos, 70% de la zona y el 92% con cualificación. Su estrategia empresarial es la de ser un agente público al servicio de la comunidad, generar empleo, dar cumplimiento a una buena gestión de los servicios públicos y de los activos y desarrollar una comunidad de empresas innovadoras que, «aunque por sus nombres a veces no lo denotan», unen empresa y universidad con deporte.

Estos son los principales datos que aportó Urquizu en la comisión de Industria de las Cortes, en la que compareció a petición de Vox. Su diputada Marta Fernández, comenzó su intervención sorprendiéndose porque en los 14 años en los que Urquizu lleva como gerente de la empresa pública, nunca hubiera dado explicaciones a las Cortes. Le preguntó por su trabajo para generar sinergias con Motorland y sobre sus planes del PERTE del coche eléctrico y conectado.

De las sinergias, palabra que reconoció que no le gustaba, el gerente dijo que siempre han colaborado con Motorland en ensayos, en la llegada de Externpro, el FIM, Motostudent, test o cursos de pilotaje. No obstante, remarcó que cooperan con la «intensidad» que sus colaboradores quieren. «Estamos en constante comunicación directa con el circuito para ver qué necesitan y tenemos proyectos abiertos con empresas que no podemos detallar hasta que se desarrollen», avanzó. Más escueto fue con el PERTE.

Urquizu presumió de MotocrossCenter, una empresa alcañizana que pasó de 120 a 180 ventas diarias desde su salto a Technopark y ganó 10 empleos. Explicó que la dirección del parque a través de un proceso de consultoría «capacita a las empresas a que crezcan». «Hemos desarrollado una comunidad muy diversa», explicó.

Por último, se marcó como planes estratégicos la diversificación en el uso de instalaciones y pistas, la preparación de nuevos espacios y laboratorios, y el mantenimiento de relaciones con distintas empresas.

Por su parte, la parlamentaria de Vox volvió a reclamar que se fusionen las empresas públicas Motorland y Technopark para «dar soluciones integrales a los clientes que conforman los proyectos a desarrollar dotándose de talento proactivo y dejarse de tanto amiguismo y familiares que no pasan procesos selectivos». También reclamó una apuesta presupuestaria «decidida» dentro de un plan de viabilidad empresarial y «que se reconozcan los errores, que son obvios en el caso del parque tecnológico, para no repetirlos».

En cuanto al resto de partidos, los que conforman el gobierno (PSOE, PAR, Podemos y CHA) centraron sus intervenciones en la labor «puntera» y la innovación de Technopark. Cs pidió más sinergias con Motorland y el más crítico fue el PP, que se mostró «preocupado por el conformismo de los partidos del gobierno ante una situación de estancamiento en la que faltan grandes empresas».