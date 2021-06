26 cortometrajes participarán en la sección oficial internacional del Cortometrical Film Fest de Alcañiz

Los organizadores del Cortometrical Film Fest, el Ayuntamiento de Alcañiz, con la dirección artística de Thesseo Estudio Creativo, han dado a conocer los títulos de los 26 cortometrajes que conforman la Sección Oficial. Se celebrará del 28 de junio hasta el 4 de julio.

De los 454 cortometrajes inscritos en el Cortometrical Film Fest, han sido seleccionados, por parte del Comité de selección, 26 trabajos de jóvenes cineastas de 7 países diferentes, siendo los españoles los más numerosos, con 20 cortos a competición.

Desde el martes 29 de junio al viernes 2 de julio se proyectará a las 20.00.en el Teatro Municipal de Alcañiz la Sección Oficial, que también estará accesible a través de la plataforma de visionado digital, Festhome, donde se podrán visualizar de manera online en un determinado tiempo limitado y de forma gratuita.

El jurado Oficial, formado por Vicky Calavia, Ana Labordeta y Carlos Madrid, decidirá los premiados, que se darán a conocer en la gala de clausura el mismo sábado 3 de julio, a las 20.30, en el Teatro Municipal de Alcañiz. Además, cuenta con un Jurado Joven, formado por alrededor de 20 jóvenes alcañizanos/as que elegirán el mejor cortometraje joven.

Los asistentes a las proyecciones también serán participes de la entrega del premio del público, valorado en 500 €. Tras el visionado de cada sesión, se podrá votar al mejor cortometraje de la sesión, y al finalizar las 4 proyecciones de la Sección Oficial, se baremarán las votaciones, obteniendo el resultado del público.

SECCIÓN OFICIAL CORTOMETRICAL FILM FEST

Bristol de Sergi Merchan

España | 25 min|2020 | Animación, Documental, Experimental, Ficción

Les enfants du rivage (Fireflies) de Amelia Nanni

Bélgica | 19 min | 2019 | Ficción

Joc de Nens (Game of Children) de Rubén Sánchez

España | 18 min | 2021 |Ficción

Yenny (Yenny) de Gastón Escudero Bigurrarena

Argentina | 13 min | 2021 |Documental, Ficción

La almeja (The clam) de Efrain Vizcaino Sierra

Colombia | 13 min | 2020 | Ficción

The Black Tome of Alsophocus de Alan Slavutzky y Nicolás Montes

Argentina |10 min | 2019 |Animación

Las Nadie de Elisa Martín Gómez

España | 20 min | 2020 | Documental

VEZO de Manuel Sánchez-Cid Rodríguez y Sara Olleros

España | 12 min | 2020 | Documental

DIFER3NTE de Claudia Bolte

España |9 min | 2020 | Ficción

Larrua jo de Erik Rodríguez

España |22 min | 2021 |Ficción

Siega de mieses de Carles Abad Tent

España | 3 min | 2020 |Ficción

Ela que mora no andar de cima (She who lives upstairs) de Amarildo Martins

Brasil | 14 min |2020 | Ficción

La señora de la casa (The woman of the house) de Felipe Espinosa

España | 13 min |2020 | Ficción

Putos mentirosos (The Truth) de Alberto Blanco

España |3 min | 2021 | Ficción

Typical Spanish de Pedro Rudolphi

España | 4 min |2020 | Ficción

BEFORE I DIE de Iker Esteibarlanda

España | 14 min | 2020 | Documental

COMO SIEMPRE (As usual) de Blanca Gonzalez Muñoz

España | 10 min |2021 | Ficción

LÍMITES (Limits) de José Antonio Valera

España | 10 min |2020 | Ficción

Cardelinas (Goldfinches) de Tomás Generelo

España | 20 min | 2019 |Ficción

Souvenir de Cristina Vilchez

España, Suiza | 13 min | 2020 | Animación

Calvario de Lluis Margarit Vallcorba

España | 12 min |2020 | Ficción

Eternamente Primavera (Spring Forever) de David Ruiz Juanola

España | 5 min |2021 | Ficción

Somos cárcere (We are prison) de Irene Pin

España |14 min |2021 | Ficción

Hoy es el día (Today’s the Day) de Santi García

España 22 min | 2021 | Ficción

Colru de Jorge Sarria de Vicente

España | 5 min | 2020 | Animación

One Left de Sebastian Doringer

Austria |6 min | 2020 | Animación

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo. Las puertas del teatro se abrirán media hora antes de cada actividad.