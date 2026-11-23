La falta de relevo generacional y la dificultad para afrontar gastos económicos están asfixiando al sector de las farmacias rurales. La problemática se expande a toda Aragón, aunque afecta especialmente a Teruel, donde de las 97 boticas que siguen prestando servicio 63 lo hacen en municipios de menos de 1.500 habitantes. Hasta el momento, cinco de la provincia ya han tenido que bajar sus persianas y otras 19 se encuentran en una situación de viabilidad económica comprometida.

El cierre de farmacias lleva agravándose desde 2022. De hecho, ya en 2023 se alertaba de que el 76% de las farmacias ubicadas en micromunicipios rurales están en riesgo. Los últimos pueblos que se han visto afectados por esta situación son Huesa, La Iglesuela del Cid, Celadas, Oliete, Palomar de Arroyos y Montalbán. Es decir, poblaciones relativamente pequeñas donde los titulares no han podido mantenerlas abiertas bien por jubilaciones o falta de relevo.

En el caso de Montalbán, por ejemplo, se ha pasado de una a dos farmacias disponibles para una población de 1.200 habitantes. "Mi compañero estaba en edad de jubilarse y cerró la farmacia. En otras circustancias la hubiese vendido, pero sigue habiendo gente que no quiere venir al medio rural a trabajar", explica María Pilar Alcalá, titular de la farmacia de Montalbán. Mientras tanto,otras como La Iglesuela han pasado de ser farmacias a tener que depender de otros municipios más grandes como Cantavieja. "El anterior titular se jubilaba y tampoco encontró relevo para traspasarla. También está habiendo otras farmacias que cierran porque la presión y la carga de trabajo se hacen duras", cuenta Olga Bernal, titular de la farmacia de Cantavieja.

Y es que para las que quedan abiertas, el día a día no es fácil. Los farmacéuticos rurales afrontan guardias semanales de 24 horas. Muchos de los especialistas también atienden a varios pueblos y diariamente dedican gran parte de su tiempo a viajar por largas distancias vía carretera. Los titulares, además, tienen serias dificultades para disfrutar de vacaciones o días de baja por enfermedad, ya que no pueden dejar de trabajar sin nadie que les sustituya. "Por eso muchos jóvenes prefieren directamente la famarcia en la ciudad. Van a tener sus días de vacaciones, su sueldo como adjunto...Una vida más conciliadora con la familia y lo social", lamenta Alcalá.

Piden un cambio en la regulación

La pérdida o cierre de esta estructura sanitaria es afecta a la población pero no solo de forma asistencial. El impacto es directo en el ámbito económico y social, ya que en aquellas poblaciones donde hay farmacia, la población permanece. Por ello, el sector considera urgente actuar para revertir el problema.

El sector defiende que hay que actualizar la ley de ordenación de farmacias para adaptarla a las circunstancias. El Colegio de Farmacéuticos Teruel, concretamente, propone extener o trasladar la dispensación farmacéutica al paciente vulnerable o dependiente en su casa. También ven de interés establecer una dispensación colaborativa con hospitales. "Hay muchísimos pacientes que tienen que ir hasta Alcañiz o Teruel para que se les entregue una medicación que llevan años tomando. Nosotros podríamos dispensar esos medicamentos", defiende María José Villafranca, presidenta del colegio.

Con ello, incide, se conseguiría apoyar la sostenibilidad de las farmacias rurales. A día de hoy, mantienen un convenio con la Diputación para se remunere al farmacéutico la preparación de sistemas personalizados de dosificación en municipios de menos de 700 habitantes, y el impacto está siendo más que positivo.

"También tenemos a profesionales que se encargan de dar charlas en escuelas rurales sobre educación sanitaria, y que igualmente son remuneradas. (...) La dispensación de medicamentos como único ingreso o exclusivo ingreso no es suficiente en estas poblaciones tan pequeñas, y con población envejecida. Hay que encontrar otras medidas compensatorias", señala Villafranca.

Entre otras propuestas, también inciden en la remuneración o regulación de horarios, en referencia a unas guardias que se hacen "muy complicadas". "Hay farmacéuticos que están costeando los desplazamientos que realizan para atender a los botiquines de otros pueblos. Hay que darle una vuelta al modelo para evitar que la falta de relevo generacional siga creciendo", concluyen.