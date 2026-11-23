La aprobación del nuevo real decreto del Gobierno central que regula la instalación de centros de datos en España ha generado preocupación en Aragón. En el territorio están previstas importantes inversiones tecnológicas, entre ellas el proyecto de Amazon en La Puebla de Híjar y Azaila. Ante la nueva normativa, el Gobierno de Aragón y los empresarios aragoneses han mostrado su descontento. Además, advierten del riesgo de perder inversiones e incluso aseguran que algunas compañías ya han paralizado sus proyectos.

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, ha mostrado este lunes su rechazo a la normativa durante su intervención en el VI Congreso Anual de Spain DC. Valle ha asegurado que el decreto "sitúa a Aragón y España fuera de un terreno de juego en el que quiere participar toda Europa" y ha advertido de que sus consecuencias afectan "especialmente" a la comunidad.

La consejera ha recordado asimismo que van a recurrir el decreto "para minimizar sus efectos porque supone de facto una prohibición de una actividad clave por sus efectos positivos para la sociedad”. En este sentido, Valle ha solicitado al nuevo Gobierno central que "apruebe una regulación proporcional, alineada con Europa y que apruebe un nuevo decreto".

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, también ha trasladado su rechazo a la normativa mediante un vídeo difundido durante el congreso. En su intervención ha mostrado el apoyo de Aragón a estas infraestructuras y su "rechazo total al decreto que regula los centros de datos".

Preocupación entre los empresarios

La preocupación también se extiende al tejido empresarial. Como ha adelantado Heraldo de Aragón, el presidente de CEOE Aragón, Benito Tesier, ha asegurado que ya se están produciendo paralizaciones de inversiones en la comunidad como consecuencia de la nueva regulación. Por su parte, ha explicado que algunas compañías han trasladado su preocupación a la patronal y han reconocido que mantienen paralizados proyectos concretos en los que ya habían realizado desembolsos económicos.

Además, Tesier ha recordado que las compañías realizan estudios de viabilidad antes de elegir dónde instalarse: "No hay que infravalorar el hecho de que esos estudios hayan reflejado que Aragón era el emplazamiento ideal". Por ello, ha advertido de que las nuevas condiciones podrían provocar que las inversiones previstas en Aragón terminen trasladándose a países del este de Europa o incluso a otros continentes.

El presidente de CEOE Aragón ha insistido en que una posible pérdida de inversiones no afectaría únicamente a las grandes compañías, sino también a las pequeñas y medianas empresas vinculadas a estos proyectos. «No solo perdería Aragón en su conjunto en una desinversión de una empresa en concreto, perdería toda la cadena de valor, todas las pequeñas y medianas empresas que forman parte de esa realidad», ha subrayado.

En esta misma línea, Eva Valle ha comparado el impacto que podrían tener los centros de datos en Aragón con el que supuso la llegada de la industria del automóvil en los años 80. "Cuando alrededor de la fábrica se instaló todo un ecosistema de compañías que permitieron crecer a la comunidad. Ahora nos tiene que ayudar a dar un salto a las pymes del territorio", ha concluido.

El centro de La Puebla, uno de los más importantes

El futuro centro de datos de La Puebla de Híjar prevé ser uno de los más importantes por su extensión. Forma parte de un proyecto con el que Amazon quiere levantar tres grandes áreas de actuación en Aragón, con una superficie conjunta de 459 hectáreas. Del conjunto, el ámbito situado entre La Puebla y Azaila concentraría la mayor extensión, con 317,7 hectáreas en La Puebla y 19,9 en Azaila. La compañía todavía no ha desvelado el número pero si ha adelantado que podría promover la creación de una media anual de 29.900 empleos a tiempo completo, de los cuales alrededor de 13.400 se ubicarían en Aragón. En concreto, se prevé la generación de 6.700 empleos anuales directos en España, 4.200 en Aragón referidos principalmente a empresas y proveedores de ámbito local.