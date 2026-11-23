Se dice que Aragón puede ser un buen escenario de pruebas porque da la media de lo que ocurre en el país. Y más concretamente, 13 municipios en los que resulta habitual que obtengan en sus elecciones un resultado casi calcado a lo que se vota en el conjunto de España. Según una encuesta de A+M para HERALDO, el Ohio aragonés (también ese estado funciona como un termómetro para las elecciones presidenciales de EE. UU.) otorgaría la victoria al PP, con un 54,5 % de los votos que irían a parar al bloque de la derecha. No obstante, los populares perderían un escaño en favor de Vox en comparación con los últimos comicios generales de 2023, mientras que el número de diputados en la izquierda se mantendría sin alteraciones.

La investigación se ha llevado a cabo a través de una muestra de 400 unidades de las localidades de Jaca, Zuera, Fuentes de Ebro, Biescas, Gurrea de Gállego, Ayerbe, Gelsa, Nuez de Ebro, San Miguel del Cinca, Robres, Jarque de Moncayo, Bulbuente y La Cañada de Verich. Son estos 13 de los únicos 25 municipios españoles que votan como el global del país, en las 16 elecciones celebradas desde 1977, según un estudio elaborado por el portal votomunicipal.es.

Preguntados por su intención de voto en la cita con las urnas del 29 de noviembre, el 34,95 % de los encuestados optaron por el PP, lo que sitúa al partido en la primera posición pero muy cerca del PSOE, que obtuvo un 33,2 %. Sería, con todo, un resultado suficiente en términos de gobernabilidad si se tiene en cuenta el incremento registrado por Vox, que se haría con el 19,55 % de los votos en los municipios del Ohio aragonés. CHA-Frente Amplio lograría un diputado, por lo que el partido regionalista conservaría la misma representación que logró en 2023, en ese momento bajo la enseña de Sumar.

Mientras, la abstención se situaría en un 27,7 % y los indecisos todavía podrían inclinar la balanza, pues un 11,2 % de los preguntados por A+M dijo no tener claro todavía su voto del domingo. Siguiendo este análisis, el bloque de la izquierda conformado por PSOE y CHA-Frente Amplio obtendría un 41,79 % de los votos, considerablemente lejos de PP y Vox, mientras que un 2,04 % de los sufragios irían a otros partidos y un 0,81 % serían votos en blanco.

Jaca es el municipio más grande de todos los que forman parte de esta peculiar lista aragonesa, y el cuarto si se tienen en cuenta también el resto de localidades españolas que han funcionado hasta la fecha como una suerte de oráculo electoral. Su alcalde, Carlos Serrano, reconoce que así es. "Lo he oído desde que estoy en política y es verdad que, por mi experiencia, se cumple bastante", comenta. Alude al carácter "eminentemente turístico" de la ciudad oscense, que atrae a visitantes de múltiples partes del país, como Madrid, Navarra y País Vasco, que cuentan incluso con segundas residencias.

Pero también menciona la pluralidad de opciones electorales, que facilita que se pueda obtener una muestra más representativa. "Somos 17 concejales y en las últimas elecciones de 2023 se presentaron 9 partidos y sacaron representación 7. Son casi los mismos partidos que en cualquier otra concurrencia", rememora.

El alcalde de Zuera, José Manuel Salazar, es consciente también de que el zaragozano es uno de los municipios que marcan la tendencia nacional. "Es cierto que desde 1977 en todas las elecciones lo que ha salido aquí ha salido a nivel nacional con porcentajes muy similares. En la última lo calcamos, fue casi clavado", cuenta. Habla también de la diversidad que se vive en el pueblo. "Estamos muy diversificados, tenemos industria, agricultura, servicios, estamos representados todos los sectores. Ya con casi 9.000 habitantes somos como una pequeña ciudad y tenemos de todo un poco", razona para explicar ese fenómeno que se produce en muy pocos lugares del país pero, curiosamente y en proporción, en muchos de Aragón.

Por su parte, Lorena Cajal, la alcaldesa de Biescas, no acierta a explicar qué tiene de especial este municipio pirenaico para ser representativo del resto de España. Sí que incide, sin embargo, en la importancia también del factor turístico. "Aquí vive gente de toda la vida y también hay mucha gente que son nuevos pobladores, que vienen de diferentes destinos", incide, aludiendo a la "sensibilidad" generalizada que percibe en los ciudadanos por la crisis de la vivienda.