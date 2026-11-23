Teruel Existe ha denunciado este lunes el abandono de las instituciones en la cuenca minera turolense. El candidato al Congreso, Tomás Guitarte, ha visitado el polígono industrial de Andorra, desde donde ha asegurado que no se han aplicado "la firmeza y el compromiso" que se han visto en otros territorios para la reindustrialización necesaria en la zona. "No vamos a admitir que una zona industrial potente que tenía la provincia de Teruel se deje caer por un proceso de reconversión mal llevado a cabo. Tenían que haber planificado bien la alternativa antes de ir al cierre de lo que estaba funcionando”, ha remarcado en referencia a la central térmica que había en la localidad.

Guitarte, junto al concejal andorrano, Antonio Donoso; el candidato al Senado por Teruel, Daniel Sancho; y el alcalde de Utrillas y nº3 al Congreso, Joaquín Moreno; ha recordado que su formación fue la única que se opuso "realmente" a la demolición de la central térmica. Para fundamentar su argumento, se ha remontado a su primera intervención en el Congreso, en enero de 2020, donde demandó una transición justa, que comenzase por crear una alternativa antes del cierre de la central. “Vemos cómo las promesas de empleo y recursos no han llegado al territorio”, ha añadido.

Por ello, el líder del partido ha afirmado que no se va a consentir "de ninguna manera que una zona potente industrial que tenía la provincia, como era la zona de Andorra (y como sigue siendo todavía) se deje caer porque se haya gestionado mal un proceso de reconversión que en otros sitios se ha hecho de otra forma y se ha hecho bastante mejor". "Exigimos y exigiremos que ese proceso de reconversión sea, al menos, como se ha hecho en otras zonas de España, con aportación de industrialización real, más allá de la que pueda venir del proceso de adjudicación de los megavatios”, ha compartido Guitarte.

En la visita al polígono han denunciado el abandono institucional en la zona./ Teruel Existe

En este sentido, el candidato ha exigido la reindustrialización, inversiones que generen alternativas reales de actividad y empleo, la diversificación de la economía de esta comarca, así como una actuación urgente de apoyo al tejido industrial local. Las demandas se han completado con la petición de construcción de la autovía A-68 en esta zona de la provincia, la finalización de la elevación de aguas de Andorra y el desarrollo del ferrocarril con la reconversión de la vía de tren de Andorra, prolongada hasta una terminal ferroviaria integrada en su área industrial.

Guitarte, además, ha apuntado a la necesidad de atraer "nuevos proyectos" y de apoyar a las empresas que ya están en funcionamiento para favorecer el relevo empresarial, la actividad económica y el respaldo a los autónomos. En cuanto a los planes de acompañamiento, Guitarte ha señalado que es preciso mantener la exigencia para que la creación de empleo sea suficiente en las nuevas adjudicaciones de megavatios que realice el Ministerio en el concurso del Nudo Mudéjar.

Iniciativa 'Power Experience'

Por otro lado, Teruel Existe ha instado al desarrollo de la iniciativa 'Power Experience', para la dinamización económica y cultural de la provincia a partir de la protección y recuperación del patrimonio industrial minero. Este patrimonio se emplearía como recurso endógeno para el desarrollo, con la participación del Instituto de Transición Justa, el propio Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y el Gobierno de Aragón.

“No conocemos ninguna otra propuesta para el territorio, de ningún partido. Tenemos un FITE para desarrollar proyectos de desarrollo e impulso a la provincia, que sean diferenciales y permitan un impulso real, pero el gobierno autonómico de PP-Vox lo utiliza para pagarse partidas ordinarias del presupuesto que deberían asumir directamente como en el resto de Aragón", ha denunciado Guitarte.