La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha exigido este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que “se deje de frivolidades” y apruebe en el próximo Consejo de Ministros el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) de 2026 para dar respuesta a las necesidades de la provincia.

En rueda de prensa, la vicepresidenta ha advertido de que “una vez más, como viene siendo reiterado en los últimos meses e intensamente en los últimos días, reclamamos al Ministerio de Política Territorial la firma del FITE 2026”, dado que ha transcurrido casi un año “sin que hayamos conseguido que se anticipe la aprobación del real decreto en Consejo de Ministros y luego la firma del convenio”.

En este sentido, la también portavoz del Ejecutivo aragonés ha señalado que “viene siendo recurrente desde 2023 que el Gobierno de Aragón quiera anticipar la firma del convenio, todas las inversiones que permiten reforzar la planificación en el desarrollo de proyectos estratégicos” vinculados al FITE, pero “no hay manera”, ha lamentado, para observar que “llegamos al final de cada ejercicio y conseguimos que, en el límite del año, se firme, lo que retrasa la puesta en marcha de proyectos estratégicos para Teruel”, ha lamentado.

Por ello, ha emplazado al Gobierno de Sánchez y al ministro a que, “en lugar de tanto baile, que se tomen en serio las acciones que son necesarias dentro del ejercicio de la acción de gobierno y lleven al Consejo de Ministros la firma del FITE para su aprobación”.

“Queremos elevar esa exigencia a una respuesta por parte del ministro, a la necesidad de que se apruebe ya y de manera urgente la ayuda directa que este año se incrementa hasta los 86 millones”, 43 millones a cargo del Gobierno de Aragón y 43 millones financiados por el Gobierno de España, y que se firme el acuerdo para promover todos los proyectos que contempla el FITE.

El gobierno de España defiende el "compromiso con Teruel"

La delegada del Gobierno Central en Aragón, Noelia Herrero, ha lamentado "el uso político" ejercido por el Gobierno de Aragón en relación a la aprobación del FITE 2026. "El ministro Torres le informó de que se había ultimado el expediente del Real Decreto y que la aprobación y firma del convenio serían fechas próximas. Fechas próximas que, a la vista de que el de este martes es el último consejo antes de las elecciones y de que el Gobierno quede en funciones, se deduce fácilmente cuándo se va a aprobar", ha defendido Herrero.

En ese sentido, Herrero ha recalcado "el total compromiso con la provincia de Teruel" y ha explicado que este martes el FITE se llevará al Consejo de Ministros. "Me sorprende la falta de lealtad del Gobierno de Aragón y el uso interesado que ha hecho su vicepresidenta. Queremos seguir trabajando en proyectos estratégicos que impulsen la actividad económica y el empleo en el territorio", ha incidido.

Incremento del FITE

Vaquero ha recordado que el FITE es una iniciativa que puso en marcha en los años 90 Santiago Lanzuela para compensar los desequilibrios detectados en la provincia de Teruel y que el presidente Azcón “negoció en 2024 para incrementar y actualizar ese fondo que llevaba décadas paralizado”, lo que ha conllevado un incremento “progresivo” hasta alcanzar ahora los 86 millones.

Es una muestra de la “confianza que el Gobierno de Aragón ha puesto en las posibilidades de la provincia de Teruel, que tiene una gran capacidad en agroindustria, en industria y en turismo, pero que también gracias al aeropuerto de Teruel tiene capacidad para desarrollarse en sectores como la aeronáutica, el aeroespacial o la defensa”. “Trabajamos en la transformación de la provincia de Teruel”, ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo aragonés movilizó “más de 88 millones de euros de los fondos de transición justa que en 2023 encontramos en un cajón y movilizamos 200 millones para proyectos estratégicos, para atraer inversión y crear empleo en la provincia de Teruel, porque creemos enormemente en sus capacidades y talento y por eso insistimos en anticipar la firma del FITE”, ha recalcado.

Una provincia “muchas veces agraviada”

La vicepresidenta ha recordado que a partir del 29 de noviembre el Gobierno central estará en funciones, “limitado para tomar según qué decisiones e impulsar según qué proyectos”, una situación que está generando dudas e incertidumbre en la provincia de Teruel. “Cada vez que pongo un pie en Teruel me preguntan cómo va el FITE”, ha dicho, para indicar que la provincia de Teruel “se ha sentido muchas veces agraviada y maltratada por el Gobierno de España”.

Como ejemplo, ha mencionado las obras de la A-68 en el Bajo Aragón, el corredor Cantábrico-Mediterráneo o “la minoración del proyecto para la doble vía electrificada que debe servir para que Teruel esté mejor conectado”. “Las ayudas al funcionamiento podrían haber sido desde hace años del 20 por ciento y aún no se han materializado”, ha agregado.

Ante el “agravio” que sienten los turolenses, “es necesario que en el siguiente Consejo de Ministros no pierdan ni un minuto”. “Menos frivolidades y más responsabilidad con los turolenses”, ha recalcado la vicepresidenta, para detallar que el Gobierno autonómico se dirigió al Ejecutivo central en dos ocasiones para solicitarlo.

“El 5 de octubre, al conocer la convocatoria de elecciones, procedimos a enviar una carta al ministro para recordarle que estaba pendiente la aprobación de esta ayuda directa y la firma del convenio”, ha apuntado. Ante la falta de respuesta, “el pasado día 18 volvimos a enviar una carta al ministro exponiendo la situación en que nos encontramos, las dudas que se generan ante un gobierno en funciones y la necesidad de dar respuesta a esta iniciativa, porque ha habido meses para ello, pero no recibimos una respuesta más allá de estamos en ello”, ha criticado.

Por todo ello, ha insistido en exigir que en el próximo Consejo de Ministros se apruebe la ayuda y la firma del convenio del FITE 2026, “es una necesidad, urge”. “No es momento de frivolidades, lo prioritario ahora es ser un gobierno responsable y dar respuesta a las necesidades de cada región”, ha sentenciado.