Nunca hasta ahora se han volado tres torres de refrigeración a la vez en España. La Térmica de Andorra será la primera Central en nuestro país que vea caer sus tres torres de manera simultánea. La cita, anunciada por Endesa, será este viernes a las 11.30 de la mañana. Con la detonación llegará el fin a un largo trabajo preparatorio de más de dos meses que culminará con una imagen única: la de las torres de la Térmica cayendo hasta quedar reducidas a escombros. Un paso más en el desmontaje de una infraestructura icónica para Andorra, el Bajo Aragón y toda la provincia de Teruel que ha estado operativa durante cuatro décadas, en las que produjo 224.000 GWh, equivalentes al consumo de electricidad peninsular durante un año. La central ‘Teruel’ fue construida entre los años 1974 y 1979; y se inauguró el año 1981.

Su demolición es la escenificación más clara del fin de toda una época. El adiós del carbón, un sector que atrajo población y creó mucha riqueza al que se dio cerrojazo sin que exista una verdadera transición justa para la cuenca minera turolense. El convenio de transición justa anunciado por la ministra del ramo, Teresa Ribera, hace más de tres años en Andorra sigue sin firmarse y no ha llegado ninguna empresa a la zona que sustituya los empleos que se han perdido con el cierre de las minas y la Central. La gran esperanza son los proyectos del plan de acompañamiento del concurso del Nudo Mudéjar que concederá los 1.202 MW que dejó libres la Térmica. Se han presentado 11 aspirantes y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lo espera resolver en julio y ratificar en septiembre.

¿Cómo es el procedimiento?

Las tres torres de refrigeración de la Central son idénticas: 107 metros de alto y 83 de diámetro. Cada una de ellas tiene un peso de 12.577 toneladas. Para lograr su voladura controlada van a emplearse aproximadamente 270 kilos de explosivos, que se han colocado en la parte baja de las estructuras, nunca a más de 11 metros del suelo, para desencadenar la caída. El procedimiento es aparentemente sencillo: con un martillo neumático se elaboran una serie de agujeros donde se introduce la cantidad de explosivo adecuada. En cada una de las torres hay 402 barrenos de entre 25 y 50 centímetros de longitud, que es donde se colocan cada uno de los cartuchos de explosivos, que en esta ocasión son de máximo 238 gramos. Es decir, casi 90 kilos de carga por torre, en total, 270 para iniciar la secuencia de derribo.

Para proteger las estructuras próximas de posibles proyecciones que se deriven de la voladura se emplean varios tipos de elementos. En origen, es decir, en el lugar donde se ha colocado el explosivo, se utiliza mallazo, geotextil y pacas de hierba de grandes dimensiones, que en esta ocasión fueron traídas desde Quinto. Por otro lado, en destino, delante de las estructuras a proteger, -en este caso dos torres de alta tensión- se han colocado pantallas de geotextil.

Además, para minimizar el efecto de la nube de polvo que se genera al caer las torres se ha instalado un circuito con 38 piscinas también con detonantes. Tal y como suele hacerse en este tipo de operaciones, unos segundos después de las explosiones se detonarán también las piscinas para que el agua ascienda y atrape la mayor cantidad de polvo posible. Este sistema se utilizó precisamente la pasada semana en la voladura de las dos torres de refrigeración de la Central Térmica de La Robla (León), que también acaparó gran atención mediática.

Minutos después de que las tres torres hayan caído deberá comprobarse que todo el explosivo ha sido detonado. Tras esto la operación habrá concluido, dando paso a los siguientes trabajos de desmantelamiento y desmontaje de la Térmica, que pasarían por la retirada y eliminación del material, en total unas 37.000 toneladas de hierro y hormigón armado.

Están previstos todos los escenarios y lo peor que podría pasar según los expertos es que se cortase la detonación y alguna de las torres no acabara de caer, quedando en equilibrio inestable. En ese caso debería hacerse un estudio de situación para ver de qué manera actuar. No obstante, señalan que no es nada habitual.

La seguridad, clave

Para el momento de la voladura se ha establecido un perímetro de seguridad de 800 metros. Esto implica que nadie puede encontrarse dentro de ese recinto para no comprometer la seguridad de la operación. El despliegue de medios es notable, hasta se ha tenido que avisar a aviación civil y militar de la fecha y hora de la detonación; y el protocolo, exhaustivo y medido al milímetro. Es por ello que se espera contar con la colaboración de Guardia Civil, Policía Local de Andorra, Bomberos y Protección Civil a fin de evitar que nadie acceda al área acordonada. Habrá unos 20 agentes de la Guardia Civil el mismo viernes pero no días antes.Se prohibirá el paso por caminos que queden dentro del perímetro. No obstante, no se prevé cortar las carreteras que pasan cerca de la Térmica, es decir, la A-1407 (Andorra-Calanda) y la A-1415 (Andorra- Cruce de la N-232).

La gestión del proyecto de demolición se está llevando a cabo por un equipo de alta cualificación y los trabajos siguen un minucioso proyecto, con el objetivo de evitar accidentes laborales a pesar del elevado número de personal implicado.