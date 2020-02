30 jóvenes aragoneses se reúnen en Alcorisa para luchar contra el cambio climático

Una treintena de jóvenes aragoneses concienciados contra el cambio climático convivirán este fin de semana en Alcorisa. Además de los locales, llegarán este viernes personas de Zaragoza, Huesca, Teruel y Alcañiz. Todos ellos pertenecen a las distintas asambleas locales del movimiento ‘Fridays for Future’. Y, por primera vez, celebrarán un Encuentro Autonómico de Juventud por el Clima.

“No es un fin de semana de acciones para el pueblo”, señala uno de los miembros de ‘Fridays for Future Alcorisa’, Marcos Royo. Sino un encuentro donde se realizarán distintos talleres y debates para que cada asamblea pueda trabajar por separado en sus respectivas localidades. “Lo que esperamos es extender este movimiento a distintos pueblos, buscar cómo podemos hacer alianzas con movimientos que ya existen y con ayuntamientos, para intentar que cale más en la sociedad. Porque verdaderamente es un problema que va a afectar a todo el mundo”, destaca Royo.

No es la primera vez que se ven estos jóvenes. Se conocieron en el primer encuentro estatal de Fridays for Future celebrado el pasado verano. Ahí surgió la idea de trabajar a nivel regional. ¿Por qué se eligió Alcorisa y no Zaragoza? “Porque al ser un entorno rural es mucho más fácil la vida en conjunto y porque no siempre las ciudades son las que tienen que estar en primera línea”, responde Royo.

Llevan preparando la convivencia desde el mes de diciembre con la ayuda de “muchísimas personas”, en especial, de los miembros de sus familias. Pero también del Ayuntamiento de Alcorisa, que les ha facilitado el albergue municipal y ha organizado una jornada de orientación que impartirá el concejal de Medio Ambiente. También realizarán varias excursiones y actividades de ocio como escalada.

Actos para todo el público

La presentación del I Encuentro Autonómico de Juventud por el Clima Aragón será este viernes a las 19.00 en la plaza de los Arcos, y todo aquel que quiera asistir está invitado. Se leerá un manifiesto y se agradecerá a todas las personas que de una manera u otra han colaborado en la celebración de este evento.

Además, el domingo a las 10.30 el consistorio ha organizado una plantada de árboles en el Monte Calvario.